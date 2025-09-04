Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гранты от Каритас — как и где можно получить деньги на ремонт

Гранты от Каритас — как и где можно получить деньги на ремонт

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:00
Выплаты на ремонт жилья — где доступны гранты от Каритас в сентябре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в одном из регионов могут воспользоваться возможностью подать заявки на денежную помощь для осуществления ремонтов домов в рамках подготовки к зимнему периоду. Речь идет о реализации проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV".

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Николаев УГКЦ".

Реклама
Читайте также:

Где и кому доступны деньги на ремонт жилья

Как отмечается, присоединиться к программе, предусматривающей предоставление финансовых грантов на самостоятельный ремонт дома или квартиры, могут жители Николаевского региона.

Соответствующий проект реализуют совместно "Каритас Николаев УГКЦ" и UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Программа распространится на четыре громады Николаевской области. Речь идет о:

  • Николаевской;
  • Галициновской;
  • Шевченковской;
  • Первомайской.

Принять участие в программе смогут только те домохозяйства, которые получили повреждения после 24 февраля 2024 года, однако остались пригодными для дальнейшего проживания.

В то же время владельцы полностью разрушенных или непригодных для проживания домов/квартир не смогут подать заявки.

В ремонт может входить замена разбитых окон, дверей и крыши.

Также важным условием для получения права на финансовый грант от благотворителей является наличие одной из категорий уязвимости.

Как подать заявку на участие в грантовом проекте

Граждане, которые подпадают под условия программы, должны заранее подготовить пакет необходимых документов. В него должны входить:

  • паспорт/ID-карта (для всех членов домохозяйства при наличии);
  • идентификационный код;
  • IBAN счет заявителя;
  • документы с подтверждением категории уязвимости;
  • акт повреждения жилья;
  • документ о праве собственности.

Граждане должны заполнить специальную анкету. Однако она не даст гарантии на участие в проекте.

"Каждая заявка сначала проходит проверку и только потом наши специалисты связываются с заявителями для дальнейшей работы. Становясь участником проекта, человек обязуется самостоятельно выполнить ремонт и предоставить подтверждение использования средств — чеки, накладные, фото и т.д.", — добавили в пресс-службе.

Получить консультации можно по номеру телефона: 099 423 49 48.

допомога українцям
Условия программы. Источник: Каритас Николаев УГКЦ
допомога українцям
Требования программы. Источник: Каритас Николаев УГКЦ


Ранее мы сообщали, что UNHCR Ukraine принимает заявки от внутренних переселенцев еще в одном из украинских городов. Украинцы могут получить почти 11 тыс. грн в "одни руки".

Также мы рассказывали, что в трех регионах БФ Stabilization support services предоставит гражданам денежную помощь. Выплаты смогут оформить только уязвимые категории населения.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации