Выплаты на ремонт жилья — где доступны гранты от Каритас в сентябре

Украинцы в одном из регионов могут воспользоваться возможностью подать заявки на денежную помощь для осуществления ремонтов домов в рамках подготовки к зимнему периоду. Речь идет о реализации проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV".

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Каритас Николаев УГКЦ".

Где и кому доступны деньги на ремонт жилья

Как отмечается, присоединиться к программе, предусматривающей предоставление финансовых грантов на самостоятельный ремонт дома или квартиры, могут жители Николаевского региона.

Соответствующий проект реализуют совместно "Каритас Николаев УГКЦ" и UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Программа распространится на четыре громады Николаевской области. Речь идет о:

Николаевской;

Галициновской;

Шевченковской;

Первомайской.

Принять участие в программе смогут только те домохозяйства, которые получили повреждения после 24 февраля 2024 года, однако остались пригодными для дальнейшего проживания.

В то же время владельцы полностью разрушенных или непригодных для проживания домов/квартир не смогут подать заявки.

В ремонт может входить замена разбитых окон, дверей и крыши.

Также важным условием для получения права на финансовый грант от благотворителей является наличие одной из категорий уязвимости.

Как подать заявку на участие в грантовом проекте

Граждане, которые подпадают под условия программы, должны заранее подготовить пакет необходимых документов. В него должны входить:

паспорт/ID-карта (для всех членов домохозяйства при наличии);

идентификационный код;

IBAN счет заявителя;

документы с подтверждением категории уязвимости;

акт повреждения жилья;

документ о праве собственности.

Граждане должны заполнить специальную анкету. Однако она не даст гарантии на участие в проекте.

"Каждая заявка сначала проходит проверку и только потом наши специалисты связываются с заявителями для дальнейшей работы. Становясь участником проекта, человек обязуется самостоятельно выполнить ремонт и предоставить подтверждение использования средств — чеки, накладные, фото и т.д.", — добавили в пресс-службе.

Получить консультации можно по номеру телефона: 099 423 49 48.

Условия программы. Источник: Каритас Николаев УГКЦ

Требования программы. Источник: Каритас Николаев УГКЦ



