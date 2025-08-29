Видео
Україна
Главная Финансы Украинцам выплатят более 10 тыс. грн — кто получит

Украинцам выплатят более 10 тыс. грн — кто получит

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 11:00
Денежная помощь ВПЛ — где будут выплачивать 10,8 тысячи гривен
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Винницы из уязвимых категорий в конце лета 2025 года могут зарегистрироваться на выплату дополнительной финансовой помощи. Деньги украинцам предоставит Благотворительный фонд "Каритас-Спес-Винница".

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Какую помощь выплатят и как зарегистрироваться

Речь идет о сумме в 10,8 тысячи гривен на человека. Денежная помощь предоставляется в рамках гуманитарной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и социально уязвимых групп населения.

Поддержка доступна зарегистрированным после 24 февраля 2022 года ВПЛ, проживающих на территории Винницкой общины. Дополнительно будут приниматься во внимание следующие критерии:

  • многодетная ли семья;
  • есть ли беременные женщины;
  • есть ли в семье люди с инвалидностью I-II групп.

Также важно, чтобы в семьях, которые будут претендовать на выплаты, доход на одного члена не превышал 6 318 гривен. А еще участники программы не должны получать аналогичные выплаты от других фондов за последние три месяца.

Как оформить выплаты

Нужно заполнить онлайн-форму. Если она недоступна — это значит, что заявки временно не принимают.

Напомним, что украинцам доступны компенсации, размер которых будет достигать 16 тысяч гривен. Известно, кто может рассчитывать на выплаты. Узнавайте также, кто из украинцев не сможет получить деньги по программе Пакунок школяра.

выплаты деньги ВПЛ война в Украине социальная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
