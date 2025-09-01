Социальные выплаты для многодетных семей — кому грозит потеря помощи

Маленький ребенок. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) опубликовали список оснований, лишающих права многодетных семей на получение государственных соцвыплат. Также там озвучили, какой предусмотрен размер помощи в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба одного из региональных управлений ПФУ в Facebook.

Кому из многодетных семей грозит потеря соцвыплат

В Украине многодетными считают те семьи, где есть как минимум трое детей до 18 лет или, если учатся, то до 23 лет.

По информации фонда, семьям, которые воспитывают трех и более детей, предусмотрена ежемесячная государственная помощь. Правила назначения соответствующих выплат прописаны в правительственном постановлении от 13 марта 2019 года №250 "Некоторые вопросы предоставления социальной поддержки многодетным семьям".

В 2025 году размер соцпомощи составляет 2,1 тыс. грн на третьего и каждого последующего ребенка до достижения шестилетнего возраста. Выплаты не привязаны к среднемесячному общему доходу семьи.

В то же время предусмотрены несколько оснований для прекращения предоставления таких соцвыплат. В частности, помощь на детей многодетным семьям теперь не назначают, если на дату обращения заявитель получал базовую соцпомощь в соответствии с правительственным постановлением № 371 от 25 марта 2025 года.

Также отказать в выплатах могут по следующим причинам:

в случае лишения заявителя родительских прав;

в случае нецелевого использования выплат и необеспечения надлежащих условий для детей;

если забрали ребенка без лишения родительских прав;

в случае устройства детей на полное госсодержание;

если получатель попал в места лишения свободы;

в случае смерти ребенка или получателя;

если был утрачен статус многодетной семьи;

в случае полноценного зачисления детей в интернат.

"Получатель помощи в случае возникновения обстоятельств, которые приводят к прекращению выплаты, обязан в 10-дневный срок сообщить об этом органы Пенсионного фонда Украины", — пояснили в ПФУ.

Как оформить соцпомощь на детей

Назначают соцвыплаты одному из родителей, который проживает с детьми. Для этого нужно обратиться:

к уполномоченным лицам власти на местах;

Центр предоставления админуслуг;

сервисный центр Пенсионного фонда.

Предварительно необходимо подготовить такой пакет документов:

заявление установленного образца;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельства о рождении на всех детей;

удостоверение родителей многодетной семьи;

удостоверение ребенка из многодетной семьи (с шестилетнего возраста).

Подать заявку можно также через сайт е-услуг Пенсионного фонда или портал госуслуг "Дія".

