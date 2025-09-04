Виплати на ремонт житла — де доступні гранти від Карітас у вересні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці в одному з регіонів можуть скористатися можливістю подати заявки на грошову допомогу для здійснення ремонтів осель у рамках підготовки до зимового періоду. Йдеться про реалізацію проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV".

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Карітас Миколаїв УГКЦ".

Де й кому доступні гроші на ремонт житла

Як зазначається, долучитися до програми, що передбачає надання фінансових грантів на самостійний ремонт будинку чи квартири, можуть жителі Миколаївського регіону.

Відповідний проєкт реалізують спільно "Карітас Миколаїв УГКЦ" та UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгенції ООН у справах біженців в Україні.

Програма пошириться на чотири громади Миколаївської області. Йдеться про:

Миколаївську;

Галицинівську;

Шевченківську;

Первомайську.

Взяти участь у програмі зможуть тільки ті домогосподарства, які зазнали пошкоджень після 24 лютого 2024 року, однак залишилися придатними для подальшого проживання.

Водночас власники повністю зруйнованих або непридатних для проживання будинків/квартир не зможуть подати заявки.

В ремонт може входити заміна розбитих вікон, дверей та даху.

Також важливою умовою для отримання права на фінансовий грант від благодійників є наявність однієї з категорій вразливості.

Як подати заявку на участь у грантовому проєкті

Громадяни, які підпадають під умови програми, мають заздалегідь підготувати пакет необхідних документів. У нього мають входити:

паспорт/ID-карта (для всіх членів домогосподарства за наявності);

ідентифікаційний код;

IBAN рахунок заявника;

документи з підтвердженням категорії вразливості;

акт пошкодження житла;

документ про право власності.

Громадяни мають заповнити спеціальну анкету. Однак вона не дасть гарантії на участь у проєкті.

"Кожна заявка спочатку проходить перевірку і лише потім наші фахівці зв'язуються з заявниками для подальшої роботи. Стаючи учасником проєкту, людина зобов’язується самостійно виконати ремонт та надати підтвердження використання коштів — чеки, накладні, фото тощо", — додали у пресслужбі.



Отримати консультації можна за номером телефону: 099 423 49 48.

Умови програми. Джерело: Карітас Миколаїв УГКЦ

Вимоги програми. Джерело: Карітас Миколаїв УГКЦ



Раніше ми повідомляли, що UNHCR Ukraine приймає заявки від внутрішніх переселенців ще в одному з українських міст. Українці можуть отримати майже 11 тис. грн в "одні руки".

Також ми розповідали, що в трьох регіонах БФ Stabilization support services надасть громадянам грошову допомогу. Виплати зможуть оформити лише вразливі категорії населення.