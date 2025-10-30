Выплаты на зиму — где доступна помощь гражданам в возрасте от 65 лет

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

Уязвимые категории граждан могут приобщиться к программе по предоставлению денежной помощи на прохождение зимнего периода от благотворительного фонда "Право на защиту" в еще одной из украинских территориальных громад. В частности, на этот раз выплаты будут доступны гражданам возрастной категории от 65 до 70 лет.

Об этом сообщает пресс-служба одной из городских территориальных общин в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о зимней помощи от БФ "Право на защиту"

Как отмечается, зимняя поддержка будет доступна от БФ "Право на защиту" в Зеленодольской городской территориальной громаде Криворожского района Днепропетровской области.

На этот раз присоединиться к программе смогут граждане, которые имеют такую возрастную категорию уязвимости — 65-69 лет.

Ранее регистрация была доступна для домохозяйств в категориях: "70+", лица с инвалидностью первой-третьей группы, семьи с детьми с инвалидностью, многодетные семьи, переселенцы, семьи с детьми в возрасте до трех лет, лица с онкологическими заболеваниями.

"Помощь на прохождение зимнего периода предоставляется одному представителю из домохозяйства только по первой категории уязвимости", — говорится в сообщении.

Важным условием является то, что владелец домохозяйства не получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на холодный период 2025-2026 гг.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Зарегистрироваться на выплаты на зимний период для жителей г. Зеленодольск от БФ "Право на защиту" можно в четверг, 30 октября, по адресу Зеленодольский дворец культуры, ул. Спортивная, 6. Время: 09.00 — 12.00, 13.00 — 16.00.

Желающие принять участие в программе должны с собой иметь оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

выписку из реестра тергромады с регистрацией адреса проживания для тех, кто имеет ID-карту.

"О времени и дате основной регистрации будет сообщено позже. Основная регистрация и решение о предоставлении/непредоставлении помощи благотворительным фондом "Право на защиту" будет осуществляться самостоятельно", — сообщили в горсовете.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН собирает заявки на выплату помощи в 10,8 тыс. грн. Воспользоваться такой возможностью могут граждане в г. Ромны.

Еще рассказывали о том, что в трех регионах действует программа помощи в оплате коммунальных услуг. Заявки принимает от уязвимых групп украинцев БФ "Посмішка ЮА".