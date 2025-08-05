Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кто получит до 5 тыс. долларов

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) принимает заявки на денежную помощь от жителей пяти областей. Речь идет о реализации программы по поддержке граждан, пострадавших в результате российской агрессии, через организацию бизнеса.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-центра Эстонского совета по делам беженцев.

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Что нужно знать о грантовой программе "RISE"

Целью программы "Устойчивые инициативы для самозанятости "RISE" является поддержка в создании или расширении микро-бизнесов для обеспечения стабильного источника дохода населения.

Зарегистрироваться в программе смогут жители таких областей:

Черкасская;

Кировоградская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Харьковская.

Соответствующая программа предусматривает: бизнес-тренинги, менторскую поддержку и бизнес-гранты. Средства предоставят для наиболее перспективных бизнес-планов. Их можно будет потратить на покупку оборудования и инструментов.

Размер грантов различается и зависит от того, идет ли речь о начале нового дела или продолжении старого:

для запуска нового бизнеса размер гранта может достигать 2 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка);

на расширение старого микро-бизнеса сумма помощи может составлять до 5 тыс. долларов.

Какие условия программы и как подать заявку

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо прежде всего подпадать под следующие обязательные условия:

украинское гражданство с постоянным проживанием в Украине;

для действующих предпринимателей наличие зарегистрированного ФЛП;

место ведения бизнеса в одной из вышеперечисленных областей;

предприятие не находится в процессе ликвидации/банкротства;

нет налоговой задолженности;

предоставление работы для наемных работников;

отсутствие уголовного/коррупционного производства.

Подать заявку можно, предварительно заполнив специальную онлайн-форму.

Конечный срок регистрации в программе — 13 августа 2025 года.

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