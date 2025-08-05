Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кто получит до 5 тыс. долларов

Гранты от ERC Ukraine — кто может получить до 5 тыс. долларов
Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) принимает заявки на денежную помощь от жителей пяти областей. Речь идет о реализации программы по поддержке граждан, пострадавших в результате российской агрессии, через организацию бизнеса.
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-центра Эстонского совета по делам беженцев.
Что нужно знать о грантовой программе "RISE"
Целью программы "Устойчивые инициативы для самозанятости "RISE" является поддержка в создании или расширении микро-бизнесов для обеспечения стабильного источника дохода населения.
Зарегистрироваться в программе смогут жители таких областей:
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Харьковская.
Соответствующая программа предусматривает: бизнес-тренинги, менторскую поддержку и бизнес-гранты. Средства предоставят для наиболее перспективных бизнес-планов. Их можно будет потратить на покупку оборудования и инструментов.
Размер грантов различается и зависит от того, идет ли речь о начале нового дела или продолжении старого:
- для запуска нового бизнеса размер гранта может достигать 2 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка);
- на расширение старого микро-бизнеса сумма помощи может составлять до 5 тыс. долларов.
Какие условия программы и как подать заявку
Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо прежде всего подпадать под следующие обязательные условия:
- украинское гражданство с постоянным проживанием в Украине;
- для действующих предпринимателей наличие зарегистрированного ФЛП;
- место ведения бизнеса в одной из вышеперечисленных областей;
- предприятие не находится в процессе ликвидации/банкротства;
- нет налоговой задолженности;
- предоставление работы для наемных работников;
- отсутствие уголовного/коррупционного производства.
Подать заявку можно, предварительно заполнив специальную онлайн-форму.
Конечный срок регистрации в программе — 13 августа 2025 года.
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Также мы сообщали, что БФ "Каритас Полтава" окажет помощь до 125 тыс. грн. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе, предусматривающей поддержку сельского домохозяйства в Украине.
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