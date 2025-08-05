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Главная Финансы Гранты от ERC Ukraine — кто может получить до 5 тыс. долларов

Гранты от ERC Ukraine — кто может получить до 5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 11:01
Выплаты от Эстонского совета по делам беженцев — кто получит до 5 тыс. долларов
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) принимает заявки на денежную помощь от жителей пяти областей. Речь идет о реализации программы по поддержке граждан, пострадавших в результате российской агрессии, через организацию бизнеса.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-центра Эстонского совета по делам беженцев.

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Что нужно знать о грантовой программе "RISE"

Целью программы "Устойчивые инициативы для самозанятости "RISE" является поддержка в создании или расширении микро-бизнесов для обеспечения стабильного источника дохода населения.

Зарегистрироваться в программе смогут жители таких областей:

  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Харьковская.

Соответствующая программа предусматривает: бизнес-тренинги, менторскую поддержку и бизнес-гранты. Средства предоставят для наиболее перспективных бизнес-планов. Их можно будет потратить на покупку оборудования и инструментов.

Размер грантов различается и зависит от того, идет ли речь о начале нового дела или продолжении старого:

  • для запуска нового бизнеса размер гранта может достигать 2 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка);
  • на расширение старого микро-бизнеса сумма помощи может составлять до 5 тыс. долларов.

Какие условия программы и как подать заявку

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо прежде всего подпадать под следующие обязательные условия:

  • украинское гражданство с постоянным проживанием в Украине;
  • для действующих предпринимателей наличие зарегистрированного ФЛП;
  • место ведения бизнеса в одной из вышеперечисленных областей;
  • предприятие не находится в процессе ликвидации/банкротства;
  • нет налоговой задолженности;
  • предоставление работы для наемных работников;
  • отсутствие уголовного/коррупционного производства.

Подать заявку можно, предварительно заполнив специальную онлайн-форму.

Конечный срок регистрации в программе — 13 августа 2025 года.

Ранее мы писали, что неправительственная организация ASB при финансовой поддержке МИД ФРГ окажет помощь для внутренне переселенцев, имеющих инвалидность. Выплаты доступны в одном из городов.

Также мы сообщали, что БФ "Каритас Полтава" окажет помощь до 125 тыс. грн. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе, предусматривающей поддержку сельского домохозяйства в Украине.

выплаты финансовая помощь бизнес деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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