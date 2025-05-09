Выплаты для поддержки украинок — кому Дания предоставит по 7,6 тыс. долларов

Гранты от Дании — где доступны 7,6 тыс. долларов для украинок
В мае 2025 года в двух областях происходит реализация новой грантовой программы по поддержке украинок. Проект от Датского совета по делам беженцев (DRC) распространяется исключительно на женские общественные организации.
Об этом информируют организаторы в социальной сети Facebook.
Условия программы помощи для женщин
По словам организаторов, в новой программе могут принять участие женские общественные организации. Гранты можно будет направить на социально-экономические проекты, призванные усилить права и возможности женщин.
Грантовая помощь предоставляется в рамках проекта, который воплощает консорциум во главе с Датским Красным Крестом в партнерстве с Датским советом по делам беженцев и Dignity при поддержке Министерства иностранных дел Дании.
В программе смогут принять участие организации в таких регионах страны:
- Киевский — в Киевской, Ирпенской и Иванковской громаде;
- Львовский — во Львовской, Дрогобычской и Стрыйской громаде.
Приобщиться к участию в грантовом конкурсе смогут организации при следующих требованиях:
- организации имеют официальную регистрацию в Украине;
- опытные в вопросах предотвращения/преодоления последствий гендерного насилия, усиления прав и возможностей украинских женщин;
- деятельность осуществляют в вышеуказанных громадах и организуют там активности.
Сумма помощи и как присоединиться к программе
В рамках проекта от Датского совета по делам беженцев граждане смогут получить гранты в размере до 7,6 тыс. долларов.
Зарегистрироваться в конкурсе можно будет до 18:00 13 мая 2025 года.
Согласно правилам, средства разрешается использовать на деятельность, связанную с воплощением проекта.
"Заявки присылайте на ukr-csogrants@drc.ngo. DRC будет принимать заявки на гранты на украинском и/или английском языках. Уровень владения английским не будет учитываться при рассмотрении заявок. DRC поощряет подавать заявки даже с возможными грамматическими ошибками", — сообщили организаторы.
Ранее мы рассказывали, что в четырех областях принимают заявки на денежную помощь от гуманитарной организации "Mercy Corps". В рамках программы выплачивают в среднем по 2,6 тыс. долларов на бизнес.
Также мы писали, что в одном из регионов можно зарегистрироваться на денежную помощь от Украинского Красного Креста. Уязвимым гражданам предоставляют по 29 тыс. гривен поддержки.
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