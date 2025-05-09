Выплаты для поддержки украинок — кому Дания предоставит по 7,6 тыс. долларов

Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года в двух областях происходит реализация новой грантовой программы по поддержке украинок. Проект от Датского совета по делам беженцев (DRC) распространяется исключительно на женские общественные организации.

Об этом информируют организаторы в социальной сети Facebook.

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Условия программы помощи для женщин

По словам организаторов, в новой программе могут принять участие женские общественные организации. Гранты можно будет направить на социально-экономические проекты, призванные усилить права и возможности женщин.

Грантовая помощь предоставляется в рамках проекта, который воплощает консорциум во главе с Датским Красным Крестом в партнерстве с Датским советом по делам беженцев и Dignity при поддержке Министерства иностранных дел Дании.

В программе смогут принять участие организации в таких регионах страны:

Киевский — в Киевской, Ирпенской и Иванковской громаде;

Львовский — во Львовской, Дрогобычской и Стрыйской громаде.

Приобщиться к участию в грантовом конкурсе смогут организации при следующих требованиях:

организации имеют официальную регистрацию в Украине;

опытные в вопросах предотвращения/преодоления последствий гендерного насилия, усиления прав и возможностей украинских женщин;

деятельность осуществляют в вышеуказанных громадах и организуют там активности.

Сумма помощи и как присоединиться к программе

В рамках проекта от Датского совета по делам беженцев граждане смогут получить гранты в размере до 7,6 тыс. долларов.

Зарегистрироваться в конкурсе можно будет до 18:00 13 мая 2025 года.

Согласно правилам, средства разрешается использовать на деятельность, связанную с воплощением проекта.

"Заявки присылайте на ukr-csogrants@drc.ngo. DRC будет принимать заявки на гранты на украинском и/или английском языках. Уровень владения английским не будет учитываться при рассмотрении заявок. DRC поощряет подавать заявки даже с возможными грамматическими ошибками", — сообщили организаторы.

Ранее мы рассказывали, что в четырех областях принимают заявки на денежную помощь от гуманитарной организации "Mercy Corps". В рамках программы выплачивают в среднем по 2,6 тыс. долларов на бизнес.

Также мы писали, что в одном из регионов можно зарегистрироваться на денежную помощь от Украинского Красного Креста. Уязвимым гражданам предоставляют по 29 тыс. гривен поддержки.