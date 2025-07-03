Выплаты от 7 тыс. долларов — в двух областях Украины доступна программа помощи

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 31 июля 2025 года в двух украинских областях действует грантовая программа от Международной организации по миграции (МОМ), в рамках которой можно получить от 7 тыс. долларов. Проект реализуют при финподдержке Германии.

Об этом сообщила пресс-служба МОМ в Facebook.

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Условия программы помощи при финподдержке Германии

Как отмечается, подавать заявки для участия в проекте "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны" могут представители микро- и малого бизнеса, проживающие:

в Сумской области (включая г. Сумы);

в Киевской области (включая г. Киев).

В рамках программы, которую реализуют при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), участники получат денежную помощь.

Согласно условиям проекта, предприятиям гарантируют предоставление:

микропредприятиям — до 7 тыс. долларов;

малым предприятиям — до 20 тыс. долларов.

Приоритет предоставят таким категориям граждан:

пострадавшим от войны;

владельцам поврежденных, разрушенных и перемещенных предприятий;

предприятиям, которые возглавляют женщины или молодежь;

владельцам предприятий, деятельность которых поддерживает уязвимые слои населения;

владельцам предприятий в сельской местности.

При этом важно, чтобы бизнес был создан не менее чем за один год, а также обязательным условием является создание новых рабочих мест.

Как подать заявку для участия в программе помощи бизнесу

Все желающие принять участие в грантовой программе от МОМ должны заполнить онлайн-форму. Заявки будут принимать до 18:00 31 июля 2025 года.

Будут допускать только одну заявку на одно предприятие или лицо. Заявки от одного лица поданные на более чем один грант будут отклонены.

"Одно предприятие/одно лицо не может претендовать одновременно на микро- и на малый грант. Проверьте критерии перед подачей заявки и заполните только одну форму заявки. Предприятия, которые получили грант после 24 февраля 2022 года в предыдущих проектах МОМ, не будут поддержаны", — добавили организаторы.



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