Выплаты для женщин — кто получит гранты в 1 тыс. долларов в 2025 году

Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году некоторые украинки могут получить гранты в 1 тысячу долларов от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине". К участию приглашают представительниц женских организаций и бизнес-вумен.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

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Условия предоставления гранта в 1 тыс. долларов для женщин

Как отмечается, организация стремится оказать поддержку женщинам, которые занимаются работой, приносящей пользу обществу через общественные или благотворительные организации, или собственный бизнес. В связи с этим предоставляет средства на покрытие расходов на дорогу для участия таких гражданок в международных мероприятиях.

Принять участие в конкурсе могут женские общественные/благотворительные организации из всех украинских областей, которые имеют официальную регистрацию. Они должны быть направлены на защиту прав женщин или продвижение гендерного равенства, укрепление развития женского предпринимательства. Речь идет о негосударственных и неполитических организациях. В то же время, представительницы или активистки не могут быть участниками и членами органов управления таких структур.

Одна организация может зарегистрироваться на грант на каждую из активисток только один раз, но не более двух. Заявку для каждой из них нужно заполнить отдельно.

Также присоединиться к программе могут физические лица-предприниматели. Они могут отправляться на участие в выставках, конференциях, бизнес-обучения, выводить на внешние рынки собственные товары.

Направления бизнеса, на которые не дадут средства:

занимаются beauty-индустрией;

творческие проекты (танцевальные, развлекательные и музыкальные);

мероприятия, связанные с животными (в частности, зоовыставки);

похоронный бизнес.

Предоставят предпочтение таким организациям и бизнесу:

которые положительно влияют на развитие феминистического движения или гендерного равенства в стране;

врачам, которые продвигают инновационные подходы в стране;

социально ответственный бизнес;

активисты, журналисты, которые усиливают имидж страны на зарубежной политической, научной, экономической арене;

преподаватели, владельцы языковых школ.

Как принять участие в конкурсе и другие детали

Для того, чтобы зарегистрироваться в конкурсе по предоставлению грантов для бизнес-леди и представительниц женских организаций, нужно заполнить специальную анкету.

Отмечается, что в рамках гранта будут покрыты налоги, если гражданка не является штатной работницей организации, от которой подана заявка.

Размер финансовой помощи на одну заявку составляет 1 тыс. долларов с учетом налогов. На принятие решения фондом отводится до 14 дней.

"Конечный срок подачи предложений: не позднее чем за три недели до запланированной поездки. В случае, если заявка будет поддержана, но грантовое соглашение до поездки не будет подписано, оно может быть подписано после поездки, с перечислением средств организации-грантеру в пределах утвержденного бюджета", — добавили в организации.

Ранее мы рассказывали, что в одной из тергромад Сумской области можно подать заявки на финпомощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Выплата составляет 10,8 тыс. грн.

Также мы сообщали, что благотворители "Конвиктус Украина" реализуют проект поддержки уязвимых категорий граждан в Киевской области. Средства могут получить те, кто пострадал в результате войны.