Главная Финансы UNHCR выплатит помощь украинцам в сентябре — где открыли запись

UNHCR выплатит помощь украинцам в сентябре — где открыли запись

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — кто может подать заявку на помощь в 10,8 тыс. грн в сентябре
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) возобновило регистрацию для получения финансовой помощи еще в одном из украинских городов. Речь идет о возможности получить выплаты на трехмесячный период.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром организации в Telegram-канале.

Читайте также:

Где можно получить финпомощь от UNHCR в сентябре

Согласно обнародованной информации ООН, зарегистрироваться на денежную помощь смогут жители города Запорожье. По условиям программы УВКБ, принимают заявки исключительно от граждан, имеющих следующие юридические статусы:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), перемещение которых не превышает полгода по Украине (имеют официальную справку), и не включены в программы финпомощи от других фондов последние три месяца;
  2. Беженцы, вернувшиеся домой после переезда в другую страну из-за военных действий (имеются документы с подтверждением), и не получали подобную помощь от благотворителей прошлые три месяца.

Среди условий — низкие доходы заявителей. Они не должны превышать сумму 5,4 тыс. грн в расчете на каждого человека в семье. Также домохозяйство-претендент должно иметь одну из категорий уязвимости:

  • семья имеет только одного из родителей (отец/мать/опекун) с малолетними детьми, или лицами старшего возраста (от 55 лет);
  • семьи возглавляют одинокие граждане пожилого возраста (от 55 лет) с детьми до 18 лет;
  • семья имеет одного или несколько человек с особыми потребностями (группа инвалидности, хронические болезни).

Как зарегистрироваться на выплаты в Запорожье

Запись на регистрацию в очередь на финансовую помощь от UNHCR доступна по предварительному заполнению онлайн-формы.

"Сообщаем, со 2 сентября 2025 года наш офис переезжает и будет работать по новому адресу: г. Запорожье, ул. Рекордная, 26-г. График работы офиса: с 09:00 до 17:00. Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье возобновлена. Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет", — говорится в сообщении.

допомога українцям
Адрес пункта приема. Источник: УВКБ ООН

Совокупный размер денежной помощи на каждого члена домохозяйства составит 10,8 тыс. грн (предоставят одним траншем по 3,6 тыс. грн/три месяца).

Напомним, государство предоставит почти 20 тыс. грн на покупку твердого топлива на холодный сезон. В Министерстве социальной политики рассказали об особенностях такой помощи.

Также мы писали, что БФ Caritas Spes Lviv Archdiocese принимает заявки на предоставление грантов до 32 тыс. гривен. Участие в программе, действующей в четырех регионах, могут принять внутренние переселенцы.

Автор:
Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
