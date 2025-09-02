Выплаты от УВКБ ООН — кто может подать заявку на помощь в 10,8 тыс. грн в сентябре

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) возобновило регистрацию для получения финансовой помощи еще в одном из украинских городов. Речь идет о возможности получить выплаты на трехмесячный период.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром организации в Telegram-канале.

Где можно получить финпомощь от UNHCR в сентябре

Согласно обнародованной информации ООН, зарегистрироваться на денежную помощь смогут жители города Запорожье. По условиям программы УВКБ, принимают заявки исключительно от граждан, имеющих следующие юридические статусы:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), перемещение которых не превышает полгода по Украине (имеют официальную справку), и не включены в программы финпомощи от других фондов последние три месяца; Беженцы, вернувшиеся домой после переезда в другую страну из-за военных действий (имеются документы с подтверждением), и не получали подобную помощь от благотворителей прошлые три месяца.

Среди условий — низкие доходы заявителей. Они не должны превышать сумму 5,4 тыс. грн в расчете на каждого человека в семье. Также домохозяйство-претендент должно иметь одну из категорий уязвимости:

семья имеет только одного из родителей (отец/мать/опекун) с малолетними детьми, или лицами старшего возраста (от 55 лет);

семьи возглавляют одинокие граждане пожилого возраста (от 55 лет) с детьми до 18 лет;

семья имеет одного или несколько человек с особыми потребностями (группа инвалидности, хронические болезни).

Как зарегистрироваться на выплаты в Запорожье

Запись на регистрацию в очередь на финансовую помощь от UNHCR доступна по предварительному заполнению онлайн-формы.

"Сообщаем, со 2 сентября 2025 года наш офис переезжает и будет работать по новому адресу: г. Запорожье, ул. Рекордная, 26-г. График работы офиса: с 09:00 до 17:00. Запись в очередь на регистрацию в г. Запорожье возобновлена. Регистрируем только по предварительной записи. Живой очереди нет", — говорится в сообщении.

Адрес пункта приема. Источник: УВКБ ООН

Совокупный размер денежной помощи на каждого члена домохозяйства составит 10,8 тыс. грн (предоставят одним траншем по 3,6 тыс. грн/три месяца).



