Головна Фінанси Гранти на бізнес до 3 тис. доларів — хто і де зможе отримати

Гранти на бізнес до 3 тис. доларів — хто і де зможе отримати

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 11:07
Виплати на створення бізнесу — кому і де нададуть гранти до 3 тис. доларів
Іноземна валюта в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Жителі Вінниці та області можуть взяти участь в освітній програмі "Право на бізнес: курс для підприємців", що передбачає надання грантів до 3 тис. доларів на власну справу. Вона покликана сприяти економічній спроможності внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які постраждали від війни. 

Про це інформує пресслужба БФ "Право на захист" у соцмережі Instagram.

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги для підприємців

Як зазначають організатори, навчальний курс у Вінницькому регіоні спрямований на те, щоб допомогти громадянам вдосконалити бізнес-навички, адаптуватися під сучасні умови ринку та відкрити можливості для власного розвитку під час воєнного стану.

Програма розрахована на підприємців (ФОП та самозайнятих), які мають бажання започаткувати, відновити чи розширити власну справу у межах Вінницької області.

"Це можливість для людей, чиї бізнеси постраждали через війну, але які не втратили бажання створювати та розвивати власну справу", — йдеться у повідомленні.

Курс передбачає надання:

  • знань від провідних експертів та бізнесменів, які допоможуть створити та розвинути бізнес;
  • розуміння, які існують загрози та помилки під час ведення бізнесу:
  • знань для опанування інструментами управління фінансами в бізнесі;
  • можливості знайти однодумців та створити нові партнерства.

Учасники після завершення програми отримають можливість претендувати на цільову благодійну допомогу до 3 тис. доларів, які можна буде витратити на розвиток власного бізнесу.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Право на захист"

Як подати заявку на участь у грантовій програмі

Ті, хто підпадають під вищевказані умови, і прагнуть стати учасником навчального курсу з можливістю претендувати на грант, мають заповнити спеціальну онлайн-форму. Заявки можна буде подавати до 22 вересня 2025 року.

Тривалість навчання становитиме два місяці. Заняття будуть відбуватися один раз на тиждень (щосуботи) з 09:00 до 18:00.

Стартує навчання наприкінці жовтня. 

Реалізація проєкту відбувається за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в межах Програми економічної стійкості України (ERP). 

Нагадаємо, організація UNHCR почала приймати заявки на фіндопомогу ще в одному з міст. Йдеться про виплату для біженців та переселенців на рівні 10,8 тис. грн.  

Також ми писали про проєкт допомоги для громадян, який реалізують у Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Чернігівській області. Кожен в родині заявників отримає по майже 11 тис. грн. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
