Выплаты от Германии — где принимают заявки на грантовую программу

Гранты для женщин от Германии — кто и где может подать заявку
В Украине открыли набор на бесплатный учебный курс для женщин из числа внутренне перемещенных лиц по строительному направлению. В рамках программы при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe можно будет получить гранты.
Об этом сообщают представители благотворительного фонда "Пліч-о-пліч".
Подробнее о грантах для женщин-ВПЛ
Программа, которую реализуют в Днепре, предусматривает прохождение учебного курса в строительной сфере, а также грантовую поддержку заявительниц.
Организаторы предлагают уникальную программу переобучения строительным профессиям для женщин-переселенок. Среди преимуществ программы:
- бесплатное обучение;
- краткосрочные курсы (три месяца);
- удобный график занятий;
- практика на настоящих объектах;
- современное оборудование и качественные материалы для практических занятий;
- транспортная стипендия;
- предоставление места в общежитии при необходимости;
- оказание помощи в трудоустройстве после окончания курса.
Также предусмотрена грантовая поддержка женщин для развития собственного дела.
Как переселенкам зарегистрироваться на прохождение курсов
Подать заявку на регистрацию на следующий учебный курс в Днепре могут украинки по номерам телефонов:
- 0503360570;
- 0663890205.
"Присоединяйтесь к изменениям! Превратите вызовы в возможности и создайте собственный успешный путь в строительной сфере!", — сообщают организаторы.
Обучение и грантовая поддержка возможна при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.
Ранее сообщалось, что в Украине вскоре стартует регистрация на программу поддержки мелких аграриев и фермеров. В ее рамках выплатят до 800 долларов.
Также мы писали, кто из украинцев может получить финансовую помощь на собственное дело. Речь идет о предоставлении микрогрантов от украинского Красного Креста.
Читайте Новини.LIVE!