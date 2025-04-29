Выплаты от Германии — где принимают заявки на грантовую программу

Женщина держит в руках купюры гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине открыли набор на бесплатный учебный курс для женщин из числа внутренне перемещенных лиц по строительному направлению. В рамках программы при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe можно будет получить гранты.

Об этом сообщают представители благотворительного фонда "Пліч-о-пліч".

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Программа, которую реализуют в Днепре, предусматривает прохождение учебного курса в строительной сфере, а также грантовую поддержку заявительниц.

Организаторы предлагают уникальную программу переобучения строительным профессиям для женщин-переселенок. Среди преимуществ программы:

бесплатное обучение;

краткосрочные курсы (три месяца);

удобный график занятий;

практика на настоящих объектах;

современное оборудование и качественные материалы для практических занятий;

транспортная стипендия;

предоставление места в общежитии при необходимости;

оказание помощи в трудоустройстве после окончания курса.

Также предусмотрена грантовая поддержка женщин для развития собственного дела.

Объявление. Источник: Diakonie Katastrophenhilfe

Как переселенкам зарегистрироваться на прохождение курсов

Подать заявку на регистрацию на следующий учебный курс в Днепре могут украинки по номерам телефонов:

0503360570;

0663890205.

"Присоединяйтесь к изменениям! Превратите вызовы в возможности и создайте собственный успешный путь в строительной сфере!", — сообщают организаторы.

Обучение и грантовая поддержка возможна при финансовой поддержке немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

Ранее сообщалось, что в Украине вскоре стартует регистрация на программу поддержки мелких аграриев и фермеров. В ее рамках выплатят до 800 долларов.

Также мы писали, кто из украинцев может получить финансовую помощь на собственное дело. Речь идет о предоставлении микрогрантов от украинского Красного Креста.