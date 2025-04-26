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До 10 тисяч євро у травні — хто може отримати гроші

26 квітня 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Гранти до 10 тис. євро — хто з жінок отримає у 2025 році
Жінка тримає в руках купюри євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деяким українкам виплатять грошові гранти, які можна вкласти у власну справу. Так, жінкам буде доступна виплата у розмірі від 5 тис. до 10 тис. євро (235-470 тис. гривень).

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, гранти виплатять тим, хто приєднається до програми менторської підтримки жінок в agrifood-бізнесі Empowering Women in Agrifood (EWA).

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Хто може отримати гроші

Взяти участь в програмі можуть підприємиці, які працюють над розвитком інноваційних рішень, наприклад:

  • вирощують або переробляють продукти унікальним екологічним методом;
  • працюють над зменшенням харчових відходів;
  • розробляють екологічні добрива;
  • вигадали інноваційний спосіб зберігання продуктів;
  • впроваджують штучний інтелект з метою розвитку agrifood-рішення.

Відомо, що програма відбудеться в онлайн форматі, але будуть і офлайн зустрічі. Кожній учасниці виплатять до 1 тис. євро (47 тис. гривень) на проїзд та проживання. А найкращі проєкти, які зацікавлять спонсорів найбільше, отримають гранти у розмірі 5 тис. та 10 тис. євро.  

Як зареєструватися в програмі

Зробити це зможуть жінки, які відповідають таким критеріям:

  • є резидентками України;
  • мають бізнес-ідею в agrifood або чинний бізнес, зареєстрований в Україні, якому менш як 3 роки;
  • без досвіду отримання інвестицій або грантів на зазначену бізнес-ідею на суму понад 60 тисяч євро.

Реєстрація триватиме до опівночі 25 травня. Претендентки мають подати заявки на участь українською мовою на платформі F6S та пройти відбір. Платити за участь в програмі не потрібно.

Нагадаємо, що жителі Київської області цього року отримають кошти від Міжнародної організації з міграції. Йдеться про підтримку мікро- та малого бізнесу.

Також ми розповідали, що українцям доступна нова фінансова допомога. Відомо, кому виплачуватимуть по 8 тис. гривень

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