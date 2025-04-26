Гранти до 10 тис. євро — хто з жінок отримає у 2025 році

До 10 тисяч євро у травні — хто може отримати гроші
Деяким українкам виплатять грошові гранти, які можна вкласти у власну справу. Так, жінкам буде доступна виплата у розмірі від 5 тис. до 10 тис. євро (235-470 тис. гривень).
Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, гранти виплатять тим, хто приєднається до програми менторської підтримки жінок в agrifood-бізнесі Empowering Women in Agrifood (EWA).
Хто може отримати гроші
Взяти участь в програмі можуть підприємиці, які працюють над розвитком інноваційних рішень, наприклад:
- вирощують або переробляють продукти унікальним екологічним методом;
- працюють над зменшенням харчових відходів;
- розробляють екологічні добрива;
- вигадали інноваційний спосіб зберігання продуктів;
- впроваджують штучний інтелект з метою розвитку agrifood-рішення.
Відомо, що програма відбудеться в онлайн форматі, але будуть і офлайн зустрічі. Кожній учасниці виплатять до 1 тис. євро (47 тис. гривень) на проїзд та проживання. А найкращі проєкти, які зацікавлять спонсорів найбільше, отримають гранти у розмірі 5 тис. та 10 тис. євро.
Як зареєструватися в програмі
Зробити це зможуть жінки, які відповідають таким критеріям:
- є резидентками України;
- мають бізнес-ідею в agrifood або чинний бізнес, зареєстрований в Україні, якому менш як 3 роки;
- без досвіду отримання інвестицій або грантів на зазначену бізнес-ідею на суму понад 60 тисяч євро.
Реєстрація триватиме до опівночі 25 травня. Претендентки мають подати заявки на участь українською мовою на платформі F6S та пройти відбір. Платити за участь в програмі не потрібно.
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