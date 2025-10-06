Выплаты для ВПЛ — кто и где сможет получить финансовые гранты от 1 тыс. долларов

Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Осенью в одном из украинских регионов стартовала программа поддержки предпринимателей в рамках проекта "S.T.A.R.T". Украинцы, которые к ней присоединятся, смогут получить финансовые гранты от 1 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-центр благотворительной организации "Каритас-Спес Украина".

Кто и где сможет принять участие в новой программе помощи

Приобщиться к программе по поддержке предпринимательства от БО "Каритас-Спес Украина" смогут жители Бучанского и Бориспольского района Киевской области. Целью программы является предоставление бизнесменам знаний и средств на поддержку собственного дела для содействия в стабильном доходе домохозяйств.

Программа рассчитана на представителей микробизнеса, которые недавно открыли собственное дело или граждан, которые мечтают запустить бизнес. Речь идет о:

Начинающих предпринимателей (с опытом бизнес-деятельности до одного года). Граждан, которые только планируют запустить дело, готовятся к открытию и есть четкая идея. Предпринимателей, которые не имеют доступа к финансированию/консультационной помощи.

Какие требования к претендентам для участия в программе

Совершеннолетние жители Киевской области должны иметь одну из следующих категорий уязвимости:

в семье претендента есть лица пожилого возраста (более 60 лет);

домохозяйство имеет лиц с инвалидностью (первая-вторая группа);

заявитель имеет инвалидность третьей группы, из-за чего ограничена трудоспособность;

есть официальный статус внутреннего переселенца;

семья пострадала из-за войны (повреждено жилье, кто-то из родных погиб, потеряны доходы).

Доход домохозяйства-претендента за месяц не превышает минимальную заработную плату в 8 тыс. грн на одного человека.

Еще одно требование для участия в грантовой программе — отсутствует другая подобная помощь.

Те, кто желает принять участие в программе помощи, должны подать заявки до 15 октября 2025 года. Для предварительной регистрации нужно заполнить специальную анкету.

Ранее мы писали о финансовой помощи в 8 тыс. грн на покупку дров. Согласно планам правительства, такие выплаты предусмотрены для 32 тысяч семей.

Также мы рассказывали о денежной помощи в 19,4 тыс. грн. Такие выплаты на каждое домохозяйство предоставят для прохождения холодного периода.