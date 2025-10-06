Відео
Гранти для ВПО — хто отримає допомогу від 1 тис. доларів

Гранти для ВПО — хто отримає допомогу від 1 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:00
Виплати для ВПО — хто і де зможе отримати фінансові гранти від 1 тис. доларів
Людина тримає гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Восени в одному з українських регіонів стартувала програма підтримки підприємців в рамках проєкту "S.T.A.R.T". Українці, які до неї долучаться, зможуть отримати фінансові гранти від 1 тис. доларів.

Про це інформує пресцентр благодійної організації "Карітас-Спес Україна".

Читайте також:

Хто і де зможе взяти участь у новій програмі допомоги

Долучитися до програми з підтримки підприємництва від БО "Карітас-Спес Україна" зможуть жителі Бучанського та Бориспільського району Київської області. Метою програми є надання бізнесменам знань та коштів на підтримку власної справи для сприяння у стабільному доході домогосподарств.

Програма розрахована на представників мікробізнесу, які недавно відкрили власну справу або громадян, які мріють запустити бізнес. Йдеться про:

  1. Підприємців-початківців (з досвідом бізнес-діяльності до одного року).
  2. Громадян, які лише планують запустити справу, готуються до відкриття і є чітка ідея.
  3. Підприємців, які не мають доступу до фінансування/консультаційної допомоги.

Які вимоги до претендентів для участі у програмі

Повнолітні жителі Київської області повинні мати одну з таких категорій вразливості: 

  • у родині претендента є особи похилого віку (понад 60 років); 
  • домогосподарство має осіб з інвалідністю (перша-друга група);
  • заявника має інвалідність третьої групи, через що обмежена працездатність;
  • є офіційний статус внутрішнього переселенця;
  • родина постраждала через війну (пошкоджене житло, хтось із рідних загинув, втрачені доходи).

Дохід домогосподарства-претендента за місяць не перевищує мінімальну заробітну плату у 8 тис. грн на одну людину. 

Ще одна вимога для участі у грантовій програмі — відсутня інша подібна допомога.

Ті, хто бажає взяти участь у програмі допомоги, повинні подати заявки до 15 жовтня 2025 року. Для попередньої реєстрації потрібно заповнити спеціальну анкету.

Раніше ми писали про фінансову допомогу у 8 тис. грн на купівлю дров. Згідно з планами уряду, такі виплати передбачені для 32 тисяч родин. 

Також ми розповідали про грошову допомогу у 19,4 тис. грн. Такі виплати на кожне домогосподарство нададуть для проходження холодного періоду. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
