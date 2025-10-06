Виплати для ВПО — хто і де зможе отримати фінансові гранти від 1 тис. доларів

Гранти для ВПО — хто отримає допомогу від 1 тис. доларів
Восени в одному з українських регіонів стартувала програма підтримки підприємців в рамках проєкту "S.T.A.R.T". Українці, які до неї долучаться, зможуть отримати фінансові гранти від 1 тис. доларів.
Про це інформує пресцентр благодійної організації "Карітас-Спес Україна".
Хто і де зможе взяти участь у новій програмі допомоги
Долучитися до програми з підтримки підприємництва від БО "Карітас-Спес Україна" зможуть жителі Бучанського та Бориспільського району Київської області. Метою програми є надання бізнесменам знань та коштів на підтримку власної справи для сприяння у стабільному доході домогосподарств.
Програма розрахована на представників мікробізнесу, які недавно відкрили власну справу або громадян, які мріють запустити бізнес. Йдеться про:
- Підприємців-початківців (з досвідом бізнес-діяльності до одного року).
- Громадян, які лише планують запустити справу, готуються до відкриття і є чітка ідея.
- Підприємців, які не мають доступу до фінансування/консультаційної допомоги.
Які вимоги до претендентів для участі у програмі
Повнолітні жителі Київської області повинні мати одну з таких категорій вразливості:
- у родині претендента є особи похилого віку (понад 60 років);
- домогосподарство має осіб з інвалідністю (перша-друга група);
- заявника має інвалідність третьої групи, через що обмежена працездатність;
- є офіційний статус внутрішнього переселенця;
- родина постраждала через війну (пошкоджене житло, хтось із рідних загинув, втрачені доходи).
Дохід домогосподарства-претендента за місяць не перевищує мінімальну заробітну плату у 8 тис. грн на одну людину.
Ще одна вимога для участі у грантовій програмі — відсутня інша подібна допомога.
Ті, хто бажає взяти участь у програмі допомоги, повинні подати заявки до 15 жовтня 2025 року. Для попередньої реєстрації потрібно заповнити спеціальну анкету.
