Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гранти для українців — кому надаватимуть до березня

Гранти для українців — кому надаватимуть до березня

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:00
Українцям надаватимуть гранти до 2026 року — хто зможе отримати
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні низка домогосподарств, малих бізнесів та внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримають нову фінансову підтримку. Учасниками програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) стануть тисячі українців.

Про це повідомили у благодійній організації Mercy Corps.

Реклама
Читайте також:

Яку підтримку надаватимуть українцям 

Нову програму, бюджет якої складатиме орієнтовно 550 млн грн, фінансуватиме уряд Великої Британії. Вона діятиме до березня 2026 року у восьми областях України, а саме:

  • у Чернігівській;
  • у Дніпропетровській;
  • у Харківській;
  • у Херсонській;
  • у Миколаївській;
  • у Одеській;
  • у Сумській;
  • у Запорізькій.

За програмою, українці у цих регіонах зможуть отримати гранти, допомогу в розвитку діяльності, юридичні консультації тощо. 

Хто може приєднатися до програми 

Зазначається, що перевагу матимуть жінки, люди з інвалідністю, представники національних меншин, ветерани, люди у віці 50+ та представники ЛГБТІК+ спільноти.

"Наша мета — підтримати українців через створення нових можливостей для заробітку, розвитку бізнесу й відновлення стійкості громад. Це сприятиме економічній стабільності країни та зменшить залежність від гуманітарної допомоги", — підкреслила керівниця Mercy Corps в Україні Вікі Джо Акен.

Реєстрацію для участі у програмі наразі не оголошували. Це має відбутися найближчим часом. 

Нагадаємо, що у вересні Helvetas в Україні відкрив збір заявок від підприємців. В рамках проєкту бізнес отримає гранти до 117 тисяч гривень.

Також раніше ми розповідали, що Всесвітня продовольча програма ООН (UN WFP) пропонує отримати гранти на суму до 5 тисяч доларів. Гроші надаватимуть жителям Зеленодольської громади.

виплати ветерани бізнес ВПО грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації