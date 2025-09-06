Українцям надаватимуть гранти до 2026 року — хто зможе отримати

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні низка домогосподарств, малих бізнесів та внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримають нову фінансову підтримку. Учасниками програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) стануть тисячі українців.

Про це повідомили у благодійній організації Mercy Corps.

Яку підтримку надаватимуть українцям

Нову програму, бюджет якої складатиме орієнтовно 550 млн грн, фінансуватиме уряд Великої Британії. Вона діятиме до березня 2026 року у восьми областях України, а саме:

у Чернігівській;

у Дніпропетровській;

у Харківській;

у Херсонській;

у Миколаївській;

у Одеській;

у Сумській;

у Запорізькій.

За програмою, українці у цих регіонах зможуть отримати гранти, допомогу в розвитку діяльності, юридичні консультації тощо.

Хто може приєднатися до програми

Зазначається, що перевагу матимуть жінки, люди з інвалідністю, представники національних меншин, ветерани, люди у віці 50+ та представники ЛГБТІК+ спільноти.

"Наша мета — підтримати українців через створення нових можливостей для заробітку, розвитку бізнесу й відновлення стійкості громад. Це сприятиме економічній стабільності країни та зменшить залежність від гуманітарної допомоги", — підкреслила керівниця Mercy Corps в Україні Вікі Джо Акен.

Реєстрацію для участі у програмі наразі не оголошували. Це має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, що у вересні Helvetas в Україні відкрив збір заявок від підприємців. В рамках проєкту бізнес отримає гранти до 117 тисяч гривень.

Також раніше ми розповідали, що Всесвітня продовольча програма ООН (UN WFP) пропонує отримати гранти на суму до 5 тисяч доларів. Гроші надаватимуть жителям Зеленодольської громади.