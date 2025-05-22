Выплаты от Razom for Ukraine — кто из молодежи получит до 10 тыс. долларов

Гранты для молодежи — кто и как получит до 10 тыс. долларов
Благотворительный фонд Razom for Ukraine проводит конкурс для развития STEM-образования с грантами до 10 тыс. долларов. Программа охватит шесть областей Украины.
Об этом информирует пресс-служба фонда.
Подробнее о грантовой программе для STEM-образования
"Благотворительный фонд Razom for Ukraine объявляет конкурс на поддержку проектов, способствующих развитию научного мышления и STEM-образования среди детей и молодежи в малых громадах Украины", — говорится в сообщении
Как известно, акроним STEM употребляют для обозначения популярного направления в образовании, охватывающего естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics).
Как отмечают в фонде, принять участие в конкурсе для развития STEM-образования в громадах сможет молодежь среднего и старшего школьного возраста, учителя и научные активисты в громадах.
Приоритет будут предоставлять локальным инициативам, и инициативам, которые привлекают к воплощению проекта местных экспертов.
Целью конкурса является помощь молодежи в получении доступа к современным знаниям, развития критического мышления, лидерстве и приобретении практических навыков через реальные инициативы в громадах.
Ожидается, что программа для молодежи охватит громады с населением до 50 тыс. человек в таких регионах:
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Харьковская область;
- Днепропетровская область;
- Николаевская область;
- Черниговская область.
Размер грантов и как принять участие в конкурсе
Максимальный бюджет проектов составит 10 тыс. долларов.
Для участия в конкурсе нужно заполнить специальную онлайн-форму и добавить описательную и бюджетную части до конечного срока подачи заявок.
Сроки подачи заявки — 15 июня, а объявят результаты конкурса до 1 августа 2025 года.
"При необходимости Razom может продлить срок проведения конкурса, сообщив об этом на официальных страницах и веб-сайте Razom. После даты завершения конкурса ни одной заявки Razom не будет рассматривать", — говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить гранты от БФ "Каритас Полтава". Выплаты предусмотрены для граждан, которые работают в агросфере.
Также сообщали, что в БФ Depaul Ukraine собирает заявки на финансовую помощь в рамках проекта "Интегрированная поддержка уязвимых семей". Программу реализуют при поддержке Канады.
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