Выплаты от Razom for Ukraine — кто из молодежи получит до 10 тыс. долларов

Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд Razom for Ukraine проводит конкурс для развития STEM-образования с грантами до 10 тыс. долларов. Программа охватит шесть областей Украины.

Об этом информирует пресс-служба фонда.

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"Благотворительный фонд Razom for Ukraine объявляет конкурс на поддержку проектов, способствующих развитию научного мышления и STEM-образования среди детей и молодежи в малых громадах Украины", — говорится в сообщении

Как известно, акроним STEM употребляют для обозначения популярного направления в образовании, охватывающего естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics).

Как отмечают в фонде, принять участие в конкурсе для развития STEM-образования в громадах сможет молодежь среднего и старшего школьного возраста, учителя и научные активисты в громадах.

Приоритет будут предоставлять локальным инициативам, и инициативам, которые привлекают к воплощению проекта местных экспертов.

Целью конкурса является помощь молодежи в получении доступа к современным знаниям, развития критического мышления, лидерстве и приобретении практических навыков через реальные инициативы в громадах.

Ожидается, что программа для молодежи охватит громады с населением до 50 тыс. человек в таких регионах:

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Харьковская область;

Днепропетровская область;

Николаевская область;

Черниговская область.

Объявления. Источник: Razom for Ukraine

Размер грантов и как принять участие в конкурсе

Максимальный бюджет проектов составит 10 тыс. долларов.

Для участия в конкурсе нужно заполнить специальную онлайн-форму и добавить описательную и бюджетную части до конечного срока подачи заявок.

Сроки подачи заявки — 15 июня, а объявят результаты конкурса до 1 августа 2025 года.

"При необходимости Razom может продлить срок проведения конкурса, сообщив об этом на официальных страницах и веб-сайте Razom. После даты завершения конкурса ни одной заявки Razom не будет рассматривать", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить гранты от БФ "Каритас Полтава". Выплаты предусмотрены для граждан, которые работают в агросфере.

Также сообщали, что в БФ Depaul Ukraine собирает заявки на финансовую помощь в рамках проекта "Интегрированная поддержка уязвимых семей". Программу реализуют при поддержке Канады.