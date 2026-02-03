Выплаты до 1,5 тыс. долларов — где собирают заявки на денежную помощь в феврале

Денежная помощь до 1,5 тыс. долларов — где принимают заявки
До 9 февраля 2026 года для украинцев открыли регистрацию на получение гранта в 1,5 тыс. долларов. Речь идет об участии в грантовой и учебной программе поддержки приусадебного производства в прифронтовых громадах Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба организации "Южная стратегия развития" (Southern Development Strategy) в соцсети Facebook.
Подробнее о грантовой программе с выплатами до 1,5 тыс. долларов
Как отмечается, программа поддержки приусадебного производства для прифронтовых районов призвана оказать помощь малым производителям в сферах растениеводства и животноводства в Петро-Михайловской и Широковской громадах Запорожской области.
Участие в ней смогут принять домохозяйства, которые пострадали в результате войны и стремятся восстановить, улучшить или открыть новое собственное дело.
Отобранным участникам, которые пройдут обязательное двухдневное обучение в бизнес-школе и создадут бизнес-план, станут доступны гранты в размере до 1,5 тыс. долларов.
Средства можно будет направить на поддержку собственного дела. А именно:
- на закупку скота/птицы/корма;
- приобретение семян/удобрений;
- покупку оборудования для с/х деятельности;
- на переработку продукции собственного производства;
- покупку оборудования для хранения продукции.
Кто и как может подать заявку для участия в программе
По информации организаторов, граждане могут присоединиться к программе помощи при следующих условиях:
- являются физлицами/физлицами-предпринимателями (ФЛП);
- являются домохозяйствами, которые занимаются мелким производством и реализуют продукцию;
- пострадавшими от войны (перемещение, повреждение имущества);
- есть мотивация и способность восстановить бизнес в сферах растениеводства/животноводства;
- проживают в целевых громадах проекта;
- имеют готовность пройти обучение и разработать бизнес-план;
- отсутствует помощь от других организаций за последние шесть месяцев.
Для предварительной регистрации для участия в программе все желающие должны заполнить специальную форму заявки. Дедлайн приема запросов — 9 февраля 2026 года.
"Участие в программе грантовой поддержки предусматривает предоставление согласия на сбор, обработку и хранение персональных данных участников программы. Полученные данные будут использованы для определения физических лиц и/или физических лиц-предпринимателей, которые могут принять участие в отборе в качестве участников программы привлечения финансирования на условиях грантовой поддержки", — добавили в организации.
