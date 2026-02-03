Выплаты до 1,5 тыс. долларов — где собирают заявки на денежную помощь в феврале

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До 9 февраля 2026 года для украинцев открыли регистрацию на получение гранта в 1,5 тыс. долларов. Речь идет об участии в грантовой и учебной программе поддержки приусадебного производства в прифронтовых громадах Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба организации "Южная стратегия развития" (Southern Development Strategy) в соцсети Facebook.

Подробнее о грантовой программе с выплатами до 1,5 тыс. долларов

Как отмечается, программа поддержки приусадебного производства для прифронтовых районов призвана оказать помощь малым производителям в сферах растениеводства и животноводства в Петро-Михайловской и Широковской громадах Запорожской области.

Участие в ней смогут принять домохозяйства, которые пострадали в результате войны и стремятся восстановить, улучшить или открыть новое собственное дело.

Отобранным участникам, которые пройдут обязательное двухдневное обучение в бизнес-школе и создадут бизнес-план, станут доступны гранты в размере до 1,5 тыс. долларов.

Средства можно будет направить на поддержку собственного дела. А именно:

на закупку скота/птицы/корма;

приобретение семян/удобрений;

покупку оборудования для с/х деятельности;

на переработку продукции собственного производства;

покупку оборудования для хранения продукции.

Кто и как может подать заявку для участия в программе

По информации организаторов, граждане могут присоединиться к программе помощи при следующих условиях:

являются физлицами/физлицами-предпринимателями (ФЛП);

являются домохозяйствами, которые занимаются мелким производством и реализуют продукцию;

пострадавшими от войны (перемещение, повреждение имущества);

есть мотивация и способность восстановить бизнес в сферах растениеводства/животноводства;

проживают в целевых громадах проекта;

имеют готовность пройти обучение и разработать бизнес-план;

отсутствует помощь от других организаций за последние шесть месяцев.

Для предварительной регистрации для участия в программе все желающие должны заполнить специальную форму заявки. Дедлайн приема запросов — 9 февраля 2026 года.

"Участие в программе грантовой поддержки предусматривает предоставление согласия на сбор, обработку и хранение персональных данных участников программы. Полученные данные будут использованы для определения физических лиц и/или физических лиц-предпринимателей, которые могут принять участие в отборе в качестве участников программы привлечения финансирования на условиях грантовой поддержки", — добавили в организации.

