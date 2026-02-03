Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь до 1,5 тыс. долларов — где принимают заявки

Денежная помощь до 1,5 тыс. долларов — где принимают заявки

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:00
Выплаты до 1,5 тыс. долларов — где собирают заявки на денежную помощь в феврале
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До 9 февраля 2026 года для украинцев открыли регистрацию на получение гранта в 1,5 тыс. долларов. Речь идет об участии в грантовой и учебной программе поддержки приусадебного производства в прифронтовых громадах Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба организации "Южная стратегия развития" (Southern Development Strategy) в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о грантовой программе с выплатами до 1,5 тыс. долларов

Как отмечается, программа поддержки приусадебного производства для прифронтовых районов призвана оказать помощь малым производителям в сферах растениеводства и животноводства в Петро-Михайловской и Широковской громадах Запорожской области.

Участие в ней смогут принять домохозяйства, которые пострадали в результате войны и стремятся восстановить, улучшить или открыть новое собственное дело.

Отобранным участникам, которые пройдут обязательное двухдневное обучение в бизнес-школе и создадут бизнес-план, станут доступны гранты в размере до 1,5 тыс. долларов.

Средства можно будет направить на поддержку собственного дела. А именно:

  • на закупку скота/птицы/корма;
  • приобретение семян/удобрений;
  • покупку оборудования для с/х деятельности;
  • на переработку продукции собственного производства;
  • покупку оборудования для хранения продукции.

Кто и как может подать заявку для участия в программе

По информации организаторов, граждане могут присоединиться к программе помощи при следующих условиях:

  • являются физлицами/физлицами-предпринимателями (ФЛП);
  • являются домохозяйствами, которые занимаются мелким производством и реализуют продукцию;
  • пострадавшими от войны (перемещение, повреждение имущества);
  • есть мотивация и способность восстановить бизнес в сферах растениеводства/животноводства;
  • проживают в целевых громадах проекта;
  • имеют готовность пройти обучение и разработать бизнес-план;
  • отсутствует помощь от других организаций за последние шесть месяцев.

Для предварительной регистрации для участия в программе все желающие должны заполнить специальную форму заявки. Дедлайн приема запросов — 9 февраля 2026 года.

"Участие в программе грантовой поддержки предусматривает предоставление согласия на сбор, обработку и хранение персональных данных участников программы. Полученные данные будут использованы для определения физических лиц и/или физических лиц-предпринимателей, которые могут принять участие в отборе в качестве участников программы привлечения финансирования на условиях грантовой поддержки", — добавили в организации.

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine работает в феврале в Одессе. В рамках программы граждане могут получить финансовую помощь в 3,6 тыс. грн на три месяца.

Еще сообщалось, что в Сумской области действует программа по предоставлению грантов в аграрной отрасли. В ее рамках можно оформить до 4 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации