Виплати від 2 до 5 тис. доларів — де українцям доступні гранти

Грант у 2 тис. доларів від People in Need Ukraine — як отримати
Жителі однієї з прифронтових областей можуть отримати від неурядової організації "People in Need Ukraine" гранти на навчання для зміни професії, а бізнес — кошти для забезпечення громадянам кращих умов праці.
Про те, хто і де може скористатися такою можливістю, розповідають Новини.LIVE.
Для кого доступна грантова програма
Як зазначають в організації, йдеться про грантові проєкти "Віднова" у Харківській області. Для громадян продовжили термін реєстрації для участі в ініціативі.
"Без світла, з нестачею робочих рук і постійними ризиками — український бізнес працює на межі. Саме тому підтримка зараз критично важлива. Ми подовжили прийом заявок одразу на два грантові проєкти "Віднова" у Харківській області", — йдеться у повідомленні.
Проєкти передбачають надання можливості оформити гранти:
- Для бізнесу — до 5 тис. доларів на покращення умов праці/створення більш безпечного та інклюзивного робочого середовища;
- Для жителів громад — до 2 тис. доларів на навчання чи перекваліфікацію для опанування нової професії.
Можливість отримати грант до 5 тис. доларів є у мікро- та малих підприємств, де працюють:
- ветерани;
- громадяни віком від 50 років;
- внутрішньо переміщені особи;
- самотні батьки/матері;
- люди з інвалідністю.
Надані виплати можна буде використати на облаштування робочих місць, покращення приміщень, а також навчання працівників, на опалення, безпеку та доступність простору. Водночас, передбачене співфінансування — від 20%.
Гранти до 2 тис. доларів громадяни отримають на навчання, у яких обмежені економічні можливості, втратили роботу у зв'язку з війною або хочуть змінити професію. Навчання може бути як дистанційне, так і очне, тривалістю до шести місяців.
Де саме доступна програма та як взяти участь
За даними організаторів, обидва конкурси діють у таких районах Харківської області:
- Берестинський;
- Харківський;
- Лозівський;
- Богодухівський;
- Чугуївський.
Новий кінцевий термін подачі заявок — до 28 лютого 2026 року. Відбір відбуватиметься на конкурсній основі.
Для реєстрації на цільову грошову грантову підтримку бізнесу необхідно заповнити спеціальну форму.
Для участі у грантовій підтримці для навчання необхідно також заповнити онлайн-анкету.
