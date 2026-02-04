Відео
Грант у 2 тис. доларів від People in Need Ukraine — як отримати

Грант у 2 тис. доларів від People in Need Ukraine — як отримати

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:00
Виплати від 2 до 5 тис. доларів — де українцям доступні гранти
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Жителі однієї з прифронтових областей можуть отримати від неурядової організації "People in Need Ukraine" гранти на навчання для зміни професії, а бізнес — кошти для забезпечення громадянам кращих умов праці.

Про те, хто і де може скористатися такою можливістю, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Для кого доступна грантова програма

Як зазначають в організації, йдеться про грантові проєкти "Віднова" у Харківській області. Для громадян продовжили термін реєстрації для участі в ініціативі.

"Без світла, з нестачею робочих рук і постійними ризиками — український бізнес працює на межі. Саме тому підтримка зараз критично важлива. Ми подовжили прийом заявок одразу на два грантові проєкти "Віднова" у Харківській області", — йдеться у повідомленні.

Проєкти передбачають надання можливості оформити гранти:

  1. Для бізнесу — до 5 тис. доларів на покращення умов праці/створення більш безпечного та інклюзивного робочого середовища;
  2. Для жителів громад — до 2 тис. доларів на навчання чи перекваліфікацію для опанування нової професії.

Можливість отримати грант до 5 тис. доларів є у мікро- та малих підприємств, де працюють:

  • ветерани;
  • громадяни віком від 50 років;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • самотні батьки/матері;
  • люди з інвалідністю.

Надані виплати можна буде використати на облаштування робочих місць, покращення приміщень, а також навчання працівників, на опалення, безпеку та доступність простору. Водночас, передбачене співфінансування — від 20%.

Гранти до 2 тис. доларів громадяни отримають на навчання, у яких обмежені економічні можливості, втратили роботу у зв'язку з війною або хочуть змінити професію. Навчання може бути як дистанційне, так і очне, тривалістю до шести місяців.

Де саме доступна програма та як взяти участь

За даними організаторів, обидва конкурси діють у таких районах Харківської області:

  • Берестинський; 
  • Харківський; 
  • Лозівський; 
  • Богодухівський; 
  • Чугуївський.

Новий кінцевий термін подачі заявок — до 28 лютого 2026 року. Відбір відбуватиметься на конкурсній основі.  

допомога українцям
Оголошення. Джерело: People in Need Ukraine

Для реєстрації на цільову грошову грантову підтримку бізнесу необхідно заповнити спеціальну форму.

Для участі у грантовій підтримці для навчання необхідно також заповнити онлайн-анкету.

Раніше ми повідомляли, що UNHCR Ukraine надає допомогу переселенцям в Одесі. За програмою громадяни зможуть оформити фіндопомогу у 3,6 тис. грн одразу на три місяці.  

Ще розповідали, що на Сумщині діє грантова програма в аграрному секторі В її рамках громадяни зможуть оформити до 4 тис. доларів допомоги

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
