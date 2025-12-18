Відео
Графік роботи банків на Новий рік — чи будуть доступними послуги

Графік роботи банків на Новий рік — чи будуть доступними послуги

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 07:01
Як працюватимуть банки у новорічні свята — в НБУ показали графік
Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Під час новорічних свят для банківської системи України не запровадять вихідні дні. Населення зможе отримувати послуги у відділеннях банків, користуватися банкоматами, переказувати та отримувати гроші.

При цьому система електронних платежів працюватиме з певними обмеженнями у Державній казначейській службі, зазначається у постанові Національного банку України (НБУ) №146.

Чи працюють банки 31 грудня 

Цього дня українські банки займатимуться касовими операціями, банкомати мають працювати безперебійно з готівкою різних номіналів, щоб обслуговувати клієнтів. Водночас 30 грудня 2025 року банки, щоб забезпечити стабільну роботу банківської системи та своєчасну виплату зарплат, пенсій, соціальних доплат та інших грошових виплат, повинні:

  • отримати в НБУ та/або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційних кас;
  • здійснити розрахунки за готівку.

Чи працюють банки 1 січня 2026 року

У перший день нового року, як зазначають у Нацбанку, емісійно-касові операції в банківській системі України відбуватимуться за звичайним графіком.  о стосується системи електронних платежів, то, як і впродовж усього 2025 року, на новорічні свята СЕП працюватиме у цілодобовому режимі 24/7.

Але регулятор погодився обмежити роботу в СЕП для Державної казначейської служби України. Тому, з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Держказначейства через СЕП будуть недоступні.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанка є комісія, якщо знімати готівку з картки "Універсальна". Так, фінустанова стягує від 1% до 2%. Також ми писали, що банківські перекази українців відстежуватимуться у реальному часі. Відомо, як це нововведення вплине на клієнтів фінустанов. 

НБУ свята робота банки графік
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
