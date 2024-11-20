Кредит наличными в Ощадбанке – какая сумма, проценты и условия погашения

Мобильное отделение Ощадбанка. Фото: Facebook

Если срочно нужно найти деньги, украинцы могут обратиться в Ощадбанк за кэш-кредитом. Процедура займет немного времени, а заказанная сумма поступит на карту. Такую услугу предлагают различные финансовые учреждения и необходимо знать актуальные условия, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Об условиях кредита наличными в Ощадбанке говорится на официальном сайте.

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Кэш-кредит в Ощадбанке

Клиентам выдают до 400 000 грн под разные процентные ставки. Предусмотрена возможность досрочно вернуть ссуду, а штрафные санкции за погашение до определенного срока отсутствуют. Правда, Ощадбанк может потребовать возмещение убытков, если клиент не выполнил условия договора.

Погашать кредит нужно ежемесячно равнозначными частями, уплата процентов производится по такому же алгоритму. Общие условия кредитования, когда отсутствует подтверждение целевого использования средств, такие:

сумма — от 10 000 до 250 000 грн;

срок — от 1 до 5 лет;

процентная ставка — от 36% до 56% годовых;

комиссия — 1,99%;

возраст — от 21 до 65 лет;

погашение — через мобильное приложение, интернет-банкинг, терминалы самообслуживания и кассы Ощадбанка.

Процентная ставка на общих условиях зависит от суммы кредита: до 100 000 грн — 56% годовых, до 200 000 грн — 40%, от 200 000 грн — 36%. Комиссия в размере 1,99% уплачивается единоразово с суммы полученного займа.

Более выгодные условия доступны клиентам, которые предоставят не позднее 25-го календарного дня (включительно) с даты получения кредита подтверждающие документы о целевом использовании денег. Тогда ставка будет равна 21% годовых, начиная с 31-го дня пользования. А доступная сумма кредита вырастет до 400 000 грн (минимальная — 50 000 грн).

Целью займа может быть покупка:

зарядной станции, портативной электростанции, комплекта энергонезависимости (питания);

теплового котла, бойлера, генератора, кондиционера;

солнечной электростанции и дополнительного оборудования;

теплового насоса и материалов к нему;

ветровой станции и генератора.

Если деньги нужны на покупку автомобиля, то процентная ставка равняется 56% годовых. Но ее могут снизить до 36% при предоставлении подтверждающих документов в установленный срок. Чтобы оформить кредит наличными, необходимо оставить заявку на сайте Ощадбанка или посетить ближайшее отделение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Ощадбанк планирует с 1 декабря изменить условия обслуживания для владельцев зарплатных карт. Предполагается обналичивание без комиссии не только в банкоматах, но и в устройствах самообслуживания других украинских банков.

Также мы писали, что украинцы могут открыть виртуальную карточку для зачисления национального кэшбэка в Ощад24. Но один клиент не смог завершить процедуру из-за непредвиденной проблемы.