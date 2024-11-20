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Готівковий кредит в Ощадбанку — які умови та як отримати гроші

20 листопада 2024 06:01
Єлизавета Супівська - редактор
Кредит готівкою в Ощадбанку – яка сума, відсотки та умови погашення
Мобільне відділення Ощадбанку. Фото: Facebook
Єлизавета Супівська - редактор

Якщо терміново потрібно знайти гроші, українці можуть звернутися в Ощадбанк за кеш-кредитом. Процедура займе небагато часу, а замовлена сума надійде на картку. Таку послугу пропонують різні фінансові установи, тож необхідно знати актуальні умови, щоб обрати найбільш вигідний варіант.

Про умови кредиту готівкою в Ощадбанку йдеться на офіційному сайті.

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Клієнтам видають до 400 000 грн під різні процентні ставки. Передбачена можливість достроково повернути позику, а штрафні санкції за погашення до визначеного терміну відсутні. Щоправда, Ощадбанк може вимагати відшкодування збитків, якщо клієнт не виконав умови договору.

Погашати кредит потрібно щомісяця рівнозначними частинами, сплата відсотків відбувається за таким же алгоритмом. Загальні умови кредитування, коли відсутнє підтвердження цільового використання коштів, такі:

  • сума — від 10 000 до 250 000 грн;
  • строк — від 1 до 5 років;
  • процентна ставка — від 36% до 56% річних;
  • комісія — 1,99%;
  • вік — від 21 до 65 років;
  • погашення — через мобільний додаток, інтернет-банкінг, термінали самообслуговування та каси Ощадбанку.

Процентна ставка на загальних умовах залежить від суми кредиту: до 100 000 грн — 56% річних, до 200 000 грн — 40%, від 200 000 грн — 36%. Комісія в розмірі 1,99% сплачується одноразово з суми отриманої позики.

Більш вигідні умови доступні клієнтам, які нададуть не пізніше 25-го календарного дня (включно) з дати отримання кредиту підтверджувальні документи про цільове використання грошей. Тоді ставка дорівнюватиме 21% річних, починаючи з 31-го дня користування. А доступна сума кредиту виросте до 400 000 грн (мінімальна — 50 000 грн).

Ціллю позики може бути купівля:

  • зарядної станції, портативної електростанції, комплекту енергонезалежності (живлення);
  • теплового котла, бойлера, генератора, кондиціонера;
  • сонячної електростанції та відповідного додаткового обладнання;
  • теплового насоса і матеріалів до нього;
  • вітрової станції та генератора.

Якщо гроші потрібні на купівлю автомобіля, то процентна ставка дорівнює 56% річних. Але її можуть знизити до 36% за умови надання підтверджувальних документів у встановлений строк. Щоб оформити кредит готівкою, необхідно залишити заявку на сайті Ощадбанку чи відвідати найближче відділення.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, Ощадбанк планує з 1 грудня змінити умови обслуговування для власників зарплатних карток. Передбачається отримання готівки без комісії не лише в банкоматах, але й у пристроях самообслуговування інших українських банків.

Також ми писали, що українці можуть відкрити віртуальну картку для зарахування національного кешбеку в Ощад24. Проте в одного клієнта виникли проблеми під час здійснення операції.

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