Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські сім’ї можуть оформити через Дію щомісячну допомогу на дитину в розмірі 7 000 грн, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачено 10 500 грн. Онлайн також доступна виплата для незастрахованих вагітних жінок. Заяву можна подати без особистого відвідування установ.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

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Хто може отримати 7 000 грн через Дію

З 20 жовтня 2026 року на порталі "Дія" можна оформити два види державної допомоги: у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок і на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.

Розмір виплат становить:

7 000 грн на місяць — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

7 000 грн на місяць — допомога на догляд за дитиною до року;

10 500 грн на місяць — допомога на догляд за дитиною до року для родин, які виховують дитину з інвалідністю.

Виплата вагітним жінкам нараховується за період, визначений у медичному висновку про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи". Тому сума залежить від тривалості відповідного періоду.

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Допомога на догляд за дитиною має цільове призначення. Кошти можна витрачати на дитячі товари та послуги, які відповідають установленим категоріям оплати.

Як оформити дитячі виплати онлайн

Подати заяву можна на порталі "Дія". Для цього потрібно пройти кілька етапів:

Авторизуватися на порталі та вибрати потрібну послугу — допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок або допомогу на догляд за дитиною до року. Заповнити першу частину заяви. Система автоматично перевірить інформацію через державні реєстри. Після успішної перевірки отримати на електронну пошту посилання на другу частину заяви. Заповнити решту відомостей і підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису" протягом 24 годин після отримання посилання.

Під час онлайн-оформлення не потрібно додавати скановані копії документів до заяви на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Відомості підтягуються автоматично з державних реєстрів.

Водночас для цієї виплати необхідний медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи". Також заявниця має відповідати вимогам послуги, зокрема щодо страхування та наявності необхідних персональних даних.

На яку картку надійдуть гроші

Обидва види допомоги зараховують на "Дія.Картку", але умови використання коштів різняться.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надходить на звичайний рахунок "Дія.Картки". Ці кошти можна використовувати без обмежень за категоріями торговельних точок.

Виплата на догляд за дитиною до року має цільовий характер. Гроші зараховують на спеціальний рахунок "Турбота про дитину", з якого можна оплачувати передбачені програмою дитячі товари та послуги.

Після подання заяви система збирає необхідні дані з державних реєстрів і формує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову. Працівник Пенсійного фонду України перевіряє та погоджує рішення. За інформацією міністерства, на розгляд заяви відведено до трьох робочих днів.

Де оформити допомогу без Дії

Якщо подати заяву онлайн не вдається, оформити виплати можна офлайн. Для цього необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або уповноваженої особи територіальної громади.

Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає отримувач умовам конкретної програми та чи є необхідні відомості в державних реєстрах. Якщо виникли запитання щодо статусу заяви, виплати або спеціального рахунку, можна звернутися до Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на грошову допомогу в розмірі 12 300 грн на кожного члена родини. Право на виплату залежить від умов програми, місця проживання та відповідності критеріям відбору. Перед реєстрацією переселенцям варто перевірити перелік необхідних документів і доступність допомоги у своїй громаді.

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