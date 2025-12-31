Выплаты от государства — в ПФУ уточнили, как подать заявку онлайн

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине граждане, нуждающиеся в поддержке из-за сложных жизненных обстоятельств, имеют право обратиться в государственные органы за получением социальной помощи. Известно, как и кто может подать заявление в дистанционном режиме.

Какую помощь можно оформить онлайн

По данным ПФУ, в 2025 году фонд получил полномочия осуществлять назначение и выплату государственных соцпомощи и стипендий, чем ранее занимались органы соцзащиты населения.

Соответствующее решение упростит процесс назначения помощи, ведь Пенсионный фонд на своем портале предлагает сервис украинцам, что позволит подать заявление на назначение выплат онлайн. Обращаться граждане могут в случае необходимости оформления таких видов соцвыплат:

Временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; Единовременной компенсации лицам с инвалидностью из-за повреждений, вызванных взрывоопасными предметами; Выплаты ежегодной помощи для оздоровления людям с инвалидностью из-за повреждений взрывоопасными предметами; Денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи "Пакет малыша"; Одноразового вознаграждения женщинам "Мать-героиня"; Ежемесячной денежной помощи за человека, которому нужен уход вследствие психического расстройства; Помощи пострадавшим из-за Чернобыльской катастрофы, эвакуированных, отселенных на новое место жительства; Компенсации участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые были участниками ядерных испытаний; Пособия на оздоровление граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС, которые принимали участие в испытаниях; Возмещение пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС утраченного дохода; Выплаты компенсации до совершеннолетия для детей с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС; Компенсации за недвижимость, утраченную в случае отселения с территорий радиоактивного загрязнения.

Как подать заявку на выплаты онлайн

Для того, чтобы подать заявку на назначение пособия, необходимо выполнить следующие шаги:

на портале Пенсионного фонда авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать опцию "Войти";

в личном кабинете в пункте "Коммуникации с ПФУ" выбрать раздел "Отдельные виды государственных соцпомощи";

заполнить онлайн-форму заявления, которая возникнет на экране;

в пункте "Данные по выплате" выбрать способ выплаты (через почту или банк), внести необходимые данные и реквизиты;

в пункте "Участники обращения" нажать кнопку "Добавить", чтобы добавить данные о члене семьи при необходимости;

также в разделе "Відомості про види та суми доходів осіб..." внести информацию о доходах члена семьи, нажав кнопку "Добавить";

проверить данные и отправить, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

