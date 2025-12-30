Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь для украинцев — кого ждут изменения в 2026 году

Финпомощь для украинцев — кого ждут изменения в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 11:00
Выплаты от благотворителей — что и для кого изменится в 2026 году
Женщина в сельской местности. Фото: УНИАН

В Никопольском районе Днепропетровской области, который регулярно страдает от обстрелов российской армии, произойдут изменения в реализации программ предоставления денежной и гуманитарной помощи в 2026 году. Некоторые из них больше не будут функционировать, зато заработают новые, чтобы не оставить граждан без поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Никопольской районной военной администрации.

Реклама
Читайте также:

Какие программы поддержки приостановят на Никопольщине

В администрации сообщили, что в 2025 году в пострадавшем от российских атак Никопольском районе завершится действие программы "Продовольственная помощь уязвимым группам населения в Украине" от Всемирной продовольственной программы (WFP) и благотворительного фонда "Ангелы Спасения".

В частности, в рамках соответствующей программы в Марганецкой территориальной громаде жителям предоставлялась гуманитарная помощь. Однако, с нового года реализация продовольственной помощи в виде выдачи гражданам хлеба прекратится.

Какие обещают новые программы помощи

По данным местных властей, в 2026 году благотворительная организация "Посмішка" будет осуществлять дальнейшее сопровождение проекта и реализацию программ по оказанию денежной помощи населению. Новая поддержка охватит такие территориальные громады:

  • Мировскую;
  • Покровскую;
  • Червоногригорьевскую;
  • Марганецкую;
  • Никопольскую.

"Никопольская РВА поддерживает рабочую координацию с новым партнером для согласования форматов и графиков оказания помощи в 2026 году", — сообщают в администрации.

БФ "Посмішка ЮА" является ведущей неприбыльной, негосударственной, гуманитарной организацией в Украине, которая функционирует с 2013 года и работает для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также в дальнейшем будет работать благотворительный фонд "Ангелы Спасения" в Никопольском районе и окружающих территориях, воплощая гуманитарные программы. Предполагается оказание помощи по следующим направлениям:

  • помощь в эвакуации;
  • психосоциальная поддержка:
  • восстановление разрушенного жилья;
  • оказание помощи в натуральной форме.

Также БФ "Ангелы Спасения" намерен работать над запуском новых инициатив по оказанию поддержки пострадавшему от войны населению в 2026 году.

Ранее мы сообщали, что в трех регионах граждане с инвалидностью могут получить денежную помощь. Благотворители обещают выплатить до 4 тыс. грн на покрытие базовых потребностей.

Еще рассказывали, что в БО "Caritas-Spes Kharkiv" обещают оказать финансовую помощь для пострадавших от боевых действий домохозяйств. Размер выплат составит 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации