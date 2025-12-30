Выплаты от благотворителей — что и для кого изменится в 2026 году

Женщина в сельской местности. Фото: УНИАН

В Никопольском районе Днепропетровской области, который регулярно страдает от обстрелов российской армии, произойдут изменения в реализации программ предоставления денежной и гуманитарной помощи в 2026 году. Некоторые из них больше не будут функционировать, зато заработают новые, чтобы не оставить граждан без поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Никопольской районной военной администрации.

Какие программы поддержки приостановят на Никопольщине

В администрации сообщили, что в 2025 году в пострадавшем от российских атак Никопольском районе завершится действие программы "Продовольственная помощь уязвимым группам населения в Украине" от Всемирной продовольственной программы (WFP) и благотворительного фонда "Ангелы Спасения".

В частности, в рамках соответствующей программы в Марганецкой территориальной громаде жителям предоставлялась гуманитарная помощь. Однако, с нового года реализация продовольственной помощи в виде выдачи гражданам хлеба прекратится.

Какие обещают новые программы помощи

По данным местных властей, в 2026 году благотворительная организация "Посмішка" будет осуществлять дальнейшее сопровождение проекта и реализацию программ по оказанию денежной помощи населению. Новая поддержка охватит такие территориальные громады:

Мировскую;

Покровскую;

Червоногригорьевскую;

Марганецкую;

Никопольскую.

"Никопольская РВА поддерживает рабочую координацию с новым партнером для согласования форматов и графиков оказания помощи в 2026 году", — сообщают в администрации.

БФ "Посмішка ЮА" является ведущей неприбыльной, негосударственной, гуманитарной организацией в Украине, которая функционирует с 2013 года и работает для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также в дальнейшем будет работать благотворительный фонд "Ангелы Спасения" в Никопольском районе и окружающих территориях, воплощая гуманитарные программы. Предполагается оказание помощи по следующим направлениям:

помощь в эвакуации;

психосоциальная поддержка:

восстановление разрушенного жилья;

оказание помощи в натуральной форме.

Также БФ "Ангелы Спасения" намерен работать над запуском новых инициатив по оказанию поддержки пострадавшему от войны населению в 2026 году.

