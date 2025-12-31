Виплати від держави — у ПФУ уточнили, як подати заявку онлайн

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні громадяни, які потребують підтримки через складні життєві обставини, мають право звернутися до державних органів за отриманням соціальної допомоги. Відомо, як і хто може подати заяву у дистанційному режимі.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Яку допомогу можна оформити онлайн

За даними ПФУ, у 2025 році фонд отримав повноваження здійснювати призначення та виплату державних соцдопомог та стипендій, чим раніше займалися органи соцзахисту населення.

Відповідне рішення спростить процес призначення допомоги, адже Пенсійний фонд на своєму порталі пропонує сервіс українцям, що дозволить подати заяву на призначення допомоги онлайн. Звертатися громадяни можуть у разі необхідності оформлення таких видів соцвиплат:

Тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; Одноразової компенсації особам з інвалідністю через ушкодження, спричинені вибухонебезпечними предметами; Виплати щорічної допомоги для оздоровлення людям з інвалідністю через ушкодження вибухонебезпечними предметами; Грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка"; Одноразової винагороди жінкам "Мати-героїня"; Щомісячної грошової допомоги за людину, якій потрібен догляд внаслідок психічного розладу; Допомоги постраждалим через Чорнобильську катастрофу, евакуйованих, відселених на нове місце проживання; Компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, котрі були учасниками ядерних випробувань; Допомоги на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, які брали участь у випробуваннях; Відшкодування постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС втраченого доходу; Виплати компенсації до повноліття для дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на ЧАЕС; Компенсації за нерухомість, втраченої у разі відселення з територій радіоактивного забруднення.

Як подати заявку на виплати онлайн

Для того, щоб подати заявку на призначення допомоги, необхідно виконати такі кроки:

на порталі Пенсійного фонду авторизуватися за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП) та натиснути опцію "Увійти";

в особистому кабінеті у пункті "Комунікації з ПФУ" обрати розділ "Окремі види державних соцдопомог";

заповнити онлайн-форму заяви, що виникне на екрані;

у пункті "Дані щодо виплати" обрати спосіб виплати (через пошту чи банк), внести необхідні дані та реквізити;

у пункті "Учасники звернення" натиснути кнопку "Додати", щоб додати дані про члена сім’ї за потреби;

також у розділі "Відомості про види та суми доходів осіб..." внести інформацію про доходи члена родини, натиснувши кнопку "Додати";

перевірити дані та надіслати, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

