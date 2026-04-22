Главная Финансы Госпомощь в 2000 грн: кто и как может получить через ПриватБанк

Дата публикации 22 апреля 2026 07:01
В ПриватБанке можно оформить 2000 грн помощи: как воспользоваться в апреле
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года некоторые граждане могут подать запрос через ПриватБанк на оформление государственной денежной помощи в размере 2000 грн на медицинские обследования. В финучреждении рассказали, что предусмотрены два варианта получить выплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Кто может получить 2000 грн через ПриватБанк

По информации финучреждения, каждому 40-летнему украинскому гражданину доступна возможность оформления выплат на осуществление комплексного медицинского обследования по государственной программе "Скрининг здоровья 40+".

Речь идет о национальной инициативе, направленной на раннюю диагностику самых распространенных болезней граждан старшего возраста. А именно:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • сахарный диабет;
  • проблемы психического здоровья.

В апреле такая возможность стала доступна тем, кому исполнилось 40 лет.

Как подать заявку на получение выплат в ПриватБанке

Для начисления средств по национальной программе необходимо открыть специальную карту. Существуют два варианта — они зависят от того, доступны ли для человека цифровые сервисы. Карта для выплат может быть как виртуальной, так и физической.

Первый вариант подойдет, если гражданин имеет в наличии:

  • телефон с поддержкой NFC;
  • мобильное приложение "Дія";
  • в приложении — электронные документы (ID-карта).

Если телефон не поддерживает NFC, то соответствующую карту можно оформить в любом отделении ПриватБанка и заказать в виде пластика. После этого можно будет подать заявку на начисление помощи в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Снять наличные с карты или перевести средства будет невозможно.

Сумму можно направить исключительно на анализы и обследования в медучреждениях:

  • с конкретными кодами деятельности (MCC 8011, 8062, 8099, 8071);
  • зарегистрированными в программе Минздрава.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в государственном ПриватБанке можно получить кэшбэк за некоторые денежные переводы через Western Union. Известно, как стать владельцем приза в 350 или 35 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что тарифы на международные переводы в ПриватБанке изменятся после 31 мая. По данным банка, ожидается завершение срока действия лояльных правил для клиентов.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
