В ПриватБанке можно оформить 2000 грн помощи: как воспользоваться в апреле

Госпомощь в 2000 грн: кто и как может получить через ПриватБанк
В апреле 2026 года некоторые граждане могут подать запрос через ПриватБанк на оформление государственной денежной помощи в размере 2000 грн на медицинские обследования. В финучреждении рассказали, что предусмотрены два варианта получить выплаты.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.
Кто может получить 2000 грн через ПриватБанк
По информации финучреждения, каждому 40-летнему украинскому гражданину доступна возможность оформления выплат на осуществление комплексного медицинского обследования по государственной программе "Скрининг здоровья 40+".
Речь идет о национальной инициативе, направленной на раннюю диагностику самых распространенных болезней граждан старшего возраста. А именно:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный диабет;
- проблемы психического здоровья.
В апреле такая возможность стала доступна тем, кому исполнилось 40 лет.
Как подать заявку на получение выплат в ПриватБанке
Для начисления средств по национальной программе необходимо открыть специальную карту. Существуют два варианта — они зависят от того, доступны ли для человека цифровые сервисы. Карта для выплат может быть как виртуальной, так и физической.
Первый вариант подойдет, если гражданин имеет в наличии:
- телефон с поддержкой NFC;
- мобильное приложение "Дія";
- в приложении — электронные документы (ID-карта).
Если телефон не поддерживает NFC, то соответствующую карту можно оформить в любом отделении ПриватБанка и заказать в виде пластика. После этого можно будет подать заявку на начисление помощи в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Снять наличные с карты или перевести средства будет невозможно.
Сумму можно направить исключительно на анализы и обследования в медучреждениях:
- с конкретными кодами деятельности (MCC 8011, 8062, 8099, 8071);
- зарегистрированными в программе Минздрава.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в государственном ПриватБанке можно получить кэшбэк за некоторые денежные переводы через Western Union. Известно, как стать владельцем приза в 350 или 35 000 грн.
Еще Новини.LIVE писали, что тарифы на международные переводы в ПриватБанке изменятся после 31 мая. По данным банка, ожидается завершение срока действия лояльных правил для клиентов.
