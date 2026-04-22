У ПриватБанку можна оформити 2000 грн допомоги: як скористатися у квітні

Держдопомога у 2000 грн: хто і як може отримати через ПриватБанк
У квітні 2026 року деякі громадяни можуть подати запит через ПриватБанк на оформлення державної грошової допомоги у розмірі 2000 грн на медичні обстеження. У фінустанові розповіли, що передбачені два варіанти отримати виплати.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.
Хто може отримати 2000 грн через ПриватБанк
За інформацією фінустанови, кожному 40-річному українському громадянину доступна можливість оформлення виплат на здійснення комплексного медичного обстеження за державною програмою "Скринінг здоров’я 40+".
Йдеться про національну ініціативу, спрямовану на ранню діагностику найпоширеніших хвороб громадян старшого віку. А саме:
- серцево-судинні захворювання;
- цукровий діабет;
- проблеми психічного здоров’я.
У квітні така можливість стала доступна тим, кому виповнилося 40 років.
Як подати заявку на отримання виплат у ПриватБанку
Для нарахування коштів за національною програмою необхідно відкрити спеціальну картку. Існують два варіанти — вони залежать від того, чи доступні для людини цифрові сервіси. Картка для виплат може бути як віртуальною, так і фізичною.
Перший варіант підійде, якщо громадянин має у наявності:
- телефон із підтримкою NFC;
- мобільний застосунок "Дія";
- у застосунку — електронні документи (ID-картка).
Якщо телефон не підтримує NFC, то відповідну карту можна оформити у будь-якому відділенні ПриватБанку та замовити у вигляді пластику. Після цього можна буде подати заявку на нарахування допомоги в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зняти готівку з картки чи переказати кошти буде неможливо.
Суму можна спрямувати виключно на аналізи та обстеження в медзакладах:
- з конкретними кодами діяльності (MCC 8011, 8062, 8099, 8071);
- зареєстрованими в програмі МОЗ.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у державному ПриватБанку можна отримати кешбек за деякі грошові перекази через Western Union. Відомо, як стати власником призу у 350 чи 35 000 грн.
Ще Новини.LIVE писали, що тарифи на міжнародні перекази у ПриватБанку зміняться після 31 травня. За даними банку, очікується завершення терміну дії лояльних правил для клієнтів.
Читайте Новини.LIVE!