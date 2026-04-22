У ПриватБанку можна оформити 2000 грн допомоги: як скористатися у квітні

У квітні 2026 року деякі громадяни можуть подати запит через ПриватБанк на оформлення державної грошової допомоги у розмірі 2000 грн на медичні обстеження. У фінустанові розповіли, що передбачені два варіанти отримати виплати.

Хто може отримати 2000 грн через ПриватБанк

За інформацією фінустанови, кожному 40-річному українському громадянину доступна можливість оформлення виплат на здійснення комплексного медичного обстеження за державною програмою "Скринінг здоров’я 40+".

Йдеться про національну ініціативу, спрямовану на ранню діагностику найпоширеніших хвороб громадян старшого віку. А саме:

серцево-судинні захворювання;

цукровий діабет;

проблеми психічного здоров’я.

У квітні така можливість стала доступна тим, кому виповнилося 40 років.

Як подати заявку на отримання виплат у ПриватБанку

Для нарахування коштів за національною програмою необхідно відкрити спеціальну картку. Існують два варіанти — вони залежать від того, чи доступні для людини цифрові сервіси. Картка для виплат може бути як віртуальною, так і фізичною.

Перший варіант підійде, якщо громадянин має у наявності:

телефон із підтримкою NFC;

мобільний застосунок "Дія";

у застосунку — електронні документи (ID-картка).

Якщо телефон не підтримує NFC, то відповідну карту можна оформити у будь-якому відділенні ПриватБанку та замовити у вигляді пластику. Після цього можна буде подати заявку на нарахування допомоги в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зняти готівку з картки чи переказати кошти буде неможливо.

Суму можна спрямувати виключно на аналізи та обстеження в медзакладах:

з конкретними кодами діяльності (MCC 8011, 8062, 8099, 8071);

зареєстрованими в програмі МОЗ.

