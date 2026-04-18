Главная Финансы Госпомощь через Ощадбанк: кому компенсируют от 100 000 грн

Госпомощь через Ощадбанк: кому компенсируют от 100 000 грн

Дата публикации 18 апреля 2026 06:01
Госпомощь на энергооборудование через Ощадбанк: как получить от 100 000 грн
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали, как получить финансовую помощь в рамках правительственной программы "СвітлоДІМ". В частности, соответствующей возможностью могут воспользоваться Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) в Харьковском регионе.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

Условия предоставления помощи "СвітлоДІМ" через Ощадбанк

Государственная программа предусматривает предоставление финансовой помощи жителям многоквартирных домов в обустройстве автономной бесперебойной работы жилой инфраструктуры на фоне перебоев в электроснабжении.

В рамках соответствующей инициативы государство возьмет на себя расходы в диапазоне от 100 000 до 300 000 грн при приобретении необходимого энергетического оборудования для функционирования основных систем жизнеобеспечения.

На конечную сумму поддержки будут влиять характеристики многоэтажек. А именно:

  • 100 000 грн — до шести этажей;
  • 200 000 грн — от семи до 16-ти этажей;
  • 300 000 грн — от 17-ти этажей;
  • 300 000 грн — для домов с котельными/тремя и более подъездами.

Денежную помощь разрешается направить на покупку оборудования для обеспечения работы лифтов, насосов водоснабжения и систем отопления. Речь идет о:

  • генераторах;
  • инверторах;
  • аккумуляторах;
  • солнечных панелях.

На использование средств финансовой помощи отведено 45 дней с момента зачисления, однако не позднее 20 декабря 2026 года.

Как оформить помощь в Ощадбанке

Подавать заявки Ощадбанку как официальному партнеру государственной инициативы "СвітлоДІМ" в Харькове и области могут:

  • ОСМД;
  • жилищные и обслуживающие кооперативы;
  • управляющие многоквартирных домов.

Ощадбанк будет открывать отдельные счета, куда должна поступить целевая помощь. Претендентам нужно обратиться в отделение для открытия счета и подать заявку на портале "Дія":

  1. Для этого надо нажать на опцию "Подать заявление";
  2. Авторизоваться на портале с КЭП юрлица/ФЛП;
  3. Заполнить заявление: проверить данные, указать тип заявителя, местонахождение, этажность дома, добавить документы;
  4. Выбрать направление и размер расходов, информацию о котельной или договоры на оборудование (если таковые имеются);
  5. Подтвердить согласие с условиями программы и подписать заявление.

После этого необходимо ожидать решения комиссии по зачислению средств в течение 48 часов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинские семьи могут получить через Ощадбанк новую госпомощь на детей. Однако в финучреждении предупредили, что могут быть проблемы с открытием счета, если гражданин выехал в другой регион.

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты Ощадбанка могут делать расчеты через "Ощад24/7". В банке сообщили, какие актуальные тарифы на различные финансовые операции в апреле 2026 года.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
