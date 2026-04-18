Госпомощь на энергооборудование через Ощадбанк: как получить от 100 000 грн

Госпомощь через Ощадбанк: кому компенсируют от 100 000 грн
В государственном "Ощадбанке" рассказали, как получить финансовую помощь в рамках правительственной программы "СвітлоДІМ". В частности, соответствующей возможностью могут воспользоваться Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) в Харьковском регионе.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.
Условия предоставления помощи "СвітлоДІМ" через Ощадбанк
Государственная программа предусматривает предоставление финансовой помощи жителям многоквартирных домов в обустройстве автономной бесперебойной работы жилой инфраструктуры на фоне перебоев в электроснабжении.
В рамках соответствующей инициативы государство возьмет на себя расходы в диапазоне от 100 000 до 300 000 грн при приобретении необходимого энергетического оборудования для функционирования основных систем жизнеобеспечения.
На конечную сумму поддержки будут влиять характеристики многоэтажек. А именно:
- 100 000 грн — до шести этажей;
- 200 000 грн — от семи до 16-ти этажей;
- 300 000 грн — от 17-ти этажей;
- 300 000 грн — для домов с котельными/тремя и более подъездами.
Денежную помощь разрешается направить на покупку оборудования для обеспечения работы лифтов, насосов водоснабжения и систем отопления. Речь идет о:
- генераторах;
- инверторах;
- аккумуляторах;
- солнечных панелях.
На использование средств финансовой помощи отведено 45 дней с момента зачисления, однако не позднее 20 декабря 2026 года.
Как оформить помощь в Ощадбанке
Подавать заявки Ощадбанку как официальному партнеру государственной инициативы "СвітлоДІМ" в Харькове и области могут:
- ОСМД;
- жилищные и обслуживающие кооперативы;
- управляющие многоквартирных домов.
Ощадбанк будет открывать отдельные счета, куда должна поступить целевая помощь. Претендентам нужно обратиться в отделение для открытия счета и подать заявку на портале "Дія":
- Для этого надо нажать на опцию "Подать заявление";
- Авторизоваться на портале с КЭП юрлица/ФЛП;
- Заполнить заявление: проверить данные, указать тип заявителя, местонахождение, этажность дома, добавить документы;
- Выбрать направление и размер расходов, информацию о котельной или договоры на оборудование (если таковые имеются);
- Подтвердить согласие с условиями программы и подписать заявление.
После этого необходимо ожидать решения комиссии по зачислению средств в течение 48 часов.
