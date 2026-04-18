Держдопомога на енергообладнання через Ощадбанк: як отримати від 100 000 грн

Банківське відділення у Києві.

У державному "Ощадбанку" розповіли, як отримати фінансову допомогу в рамках урядової програми "СвітлоДІМ". Зокрема, відповідною можливістю можуть скористатися Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) у Харківському регіоні.

Умови надання допомоги "СвітлоДІМ" через Ощадбанк

Державна програма передбачає надання фінансової допомоги жителям багатоквартирних будинків в облаштуванні автономної безперебійної роботи житлової інфраструктури на тлі перебоїв в електропостачанні.

У рамках відповідної ініціативи держава візьме на себе витрати у діапазоні від 100 000 до 300 000 грн під час придбання необхідного енергетичного обладнання для функціонування основних систем життєзабезпечення.

На кінцеву суму підтримки впливатимуть характеристики багатоповерхівок. А саме:

100 000 грн — до шести поверхів;

200 000 грн — від семи до 16-ти поверхів;

300 000 грн — від 17-ти поверхів;

300 000 грн — для будинків із котельнями/трьома і більше під’їздами.

Грошову допомогу дозволяється спрямувати на купівлю обладнання для забезпечення роботи ліфтів, насосів водопостачання та систем опалення. Йдеться про:

генератори;

інвертори;

акумулятори;

сонячні панелі.

На використання коштів фінансової допомоги відведено 45 днів з часу зарахування, проте не пізніше 20 грудня 2026 року.

Як оформити допомогу в Ощадбанку

Подавати заявки Ощадбанку як офіційному партнеру державної ініціативи "СвітлоДІМ" у Харкові та області можуть:

ОСББ;

житлові та обслуговуючі кооперативи;

управителі багатоквартирних будинків.

Ощадбанк відкриватиме окремі рахунки, куди має надійти цільова допомога. Претенденти мають звернутися до відділення для відкриття рахунку та подати заявку на порталі "Дія":

Для цього треба натиснути на опцію "Подати заяву"; Авторизуватися на порталі з КЕП юрособи/ФОП; Заповнити заяву: перевірити дані, вказати тип заявника, місцезнаходження, поверховість будинку, додати документи; Обрати напрями та розмір витрат, інформацію про котельню чи договори на обладнання (якщо такі є); Підтвердити згоду з умовами програми та підписати заяву.

Після цього необхідно очікувати рішення комісії щодо зарахування коштів протягом 48 годин.

