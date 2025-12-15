Як зв'язатися з оператором ПриватБанку — інструкція

Мобільний додаток Приват24. Фото: Новини.LIVE

В Україні ПриватБанк є одним із найбільших банків, який обслуговує як приватних осіб, так і корпоративних. Щоб швидко та оперативно розв'язувати питання чи проблеми, які виникають між банком та клієнтами, останні можуть скористатися декількома каналами для комунікації.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це потрібно знати.

Реклама

Читайте також:

Як подзвонити оператору ПриватБанку

Підтримка клієнтів у ПриватБанку діє цілодобово. Тож дзвонити за коротким номером телефону 3700 можна у будь-який час, йдеться на сайті фінустанови. Абонплата за дзвінок не стягується, якщо додзвонювач перебуває на території України.

Якщо дзвонити зі стаціонарних номерів, тоді потрібно набирати: +38 (073) 716-11-31. Це ж стосується й клієнтів ПриватБанку за кордоном.

Онлайн чат з оператором

Якщо не виходить додзвонитися, тоді можна спробувати обрати інші способи для зв'язку з банком. Наприклад:

написати з Приват24 або з сайту банку у чат Допомога онлайн;

відвідати відділення банку;

Також користувачі можуть зайти на сайт ПриватБанку, в меню обрати Скарги та пропозиції й надіслати повідомлення.

Раніше ми розповідали, як підприємцям відкрити рахунок у ПриватБанку. Відомо, чи змінилися правила у грудні 2025 року. Дізнавайтесь також, як у ПриватБанку зняти гроші без картки.