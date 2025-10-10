ПриватБанк надає додатковий захист у вигляді голосової біометрії — що варто знати

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли клієнтам про можливість скористатися сучасною технологією для створення біометричних "голосових зліпків", що дає змогу оперативно ідентифікувати особу завдяки унікальним характеристикам голосу та забезпечити додатковий захист рахунків та особистої інформації. У фінустанові уточнили, як і де це можна зробити.

Про нюанси голосової біометрії йдеться на офіційному порталі державного банку.

Реклама

Читайте також:

Голосова біометрія як додатковий захист даних у ПриватБанку

Як пояснили у фінустанові, клієнтам рекомендовано мати голосову біометрію, адже це посилить захист власних даних та коштів від зазіхань шахраїв. Такий підхід дасть змогу швидко ідентифікувати особу за сукупністю унікальних характеристик голосу, що, своєю чергою, спростить дзвінки до клієнтської підтримки

Зокрема, завдяки сучасній технології, клієнтам не доведеться витрачати час на традиційні запитання щодо безпеки, адже система зможе оперативно розпізнати власників рахунків за голосом.

Голосова біометрія працює наступним чином: якщо клієнт зателефонує до оператора та почне розмову з віртуальним асистентом або агентом про причину дзвінка, система розпізнає його за лічені секунди. Надалі це спростить обслуговування, адже оператору не доведеться ставити додаткові запитання.

Таким чином, наявність голосової біометрії дозволить:

Не тримати в голові жодні особисті дані для здійснення операцій у клієнтській підтримці (йдеться про номер паспорта, рахунків, договорів та платіжних карт). Не потребуватиме додаткових зусиль, адже банк миттю розпізнає клієнта без жодних підтверджень. Зменшити витрату часу на розмови, адже клієнту одразу стане доступна можливість отримати консультацію. Підвищити безпеку обслуговування за номером телефону без традиційних уточнень.

Де і як клієнти можуть записати голосову біометрію

Клієнти, які проявляють бажання скористатися сучасною технологією зі створення біометричних "голосових зліпків" для додаткового захисту рахунків та особистої інформації, можуть зробити це кількома способами. А саме:

звернувшись у відділення банку;

написавши в чат "Допомога Онлайн;

зателефонувавши за єдиним коротким номером 3700;

через мобільний застосунок "Приват24".

Зокрема, у банку створили відеоінструкцію, як зробити "голосовий зліпок" через "Приват24" та почати користуватися його перевагами.



Раніше ми розповідали про проблеми зі зняттям депозитів у валюті в ПриватБанку, про які розповідають деякі клієнти. Зокрема, можуть видати кошти старими купюрами.

Також писали, які доступні варіанти накопичень у послузі "Скарбничка" ПриватБанку. Такий сервіс дозволить ефективно заощаджувати кошти застосунку "Приват24".