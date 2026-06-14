Зарплаты в ПриватБанке: сколько получили руководитель и его заместители в мае 2026 года

Отделение ПриватБанка, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Зарплаты в ПриватБанке в мае 2026 года колебались от 1 миллиона до 10,5 миллиона гривен. Так, рекордную выплату получил глава финучреждения Микаэль Бьоркнерт. Значительно меньше были выплаты членам правления банка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет ПриватБанка.

Зарплаты в ПриватБанке

Основная зарплата руководителя банка Микаэля Бьоркнерта за май 2026 года составила 2,9 миллиона гривен. Еще ему начислили премию в размере 10,5 миллиона гривен. Трое заместителей Бьоркнерта получили от 1,2 миллиона до 1,8 миллиона гривен. При этом премии никому из них не начислили.

Какими были зарплаты в ПриватБанке в мае. Скриншот: ПриватБанк

Один из членов правления ПриватБанка, как свидетельствуют данные в отчете, за май заработал 7,3 миллиона гривен премии. Зарплата других членов правления колебалась от 1,2 миллиона до 1,8 миллиона гривен.

"Размер вознаграждения членов наблюдательного совета Банка, в том числе поощрительных и компенсационных выплат, устанавливается высшим органом

(Кабинетом Министров Украины) путем утверждения условий гражданско-правовых договоров, заключаемых Банком с членами наблюдательного совета", — говорится в документе.

Читайте также:

В отчете также отмечается, что в мае 2026 года члены наблюдательного совета ПриватБанка получили вознаграждение за выполнение своих функций за апрель.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка, которые все еще пользуются картами, срок действия которых истек еще в начале полномасштабной войны, не могут снимать наличные и обменивать валюту онлайн за рубежом. Чтобы восстановить доступ к этим услугам, им нужно заменить свои карты в течение июня. Перевыпустить карту можно онлайн, в отделении банка или заказав доставку.

Как сообщали Новини.LIVE, ПриватБанк обновил тарифы на ряд услуг. Клиенты теперь будут платить больше за SMS-уведомления и снятие наличных в других банкоматах. Известно, как выросли комиссии банка.

Еще Новини.LIVE писали, что ПриватБанк не признает криптовалютные операции и блокирует клиентам счета. Это происходит в рамках действия закона о финансовом мониторинге и мерах по предотвращению и противодействию легализации доходов.