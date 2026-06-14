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Головна Фінанси Голова ПриватБанк заробив у травні понад 10 млн гривень: деталі

Голова ПриватБанк заробив у травні понад 10 млн гривень: деталі

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Дата публікації: 14 червня 2026 14:30
Зарплати в ПриватБанку: скільки отримали керівник і його заступники у травні 2026 року
Відділення ПриватБанку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Зарплати у ПриватБанку у травні 2026 року коливалися від 1 мільйона до 10,5 мільйона гривень. Так, рекорду виплату отримав очільник фінустанови Мікаель Бьоркнерт. Значно меншими були виплати у членів правління банку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт ПриватБанку

Зарплати у ПриватБанку

Основна зарплата керівника банку Мікаеля Бьоркнерта за травень 2026 року склала розмірі 2,9 мільйона гривень. Ще йому нарахували премію у розмірі 10,5 мільйона гривень. Троє заступників Бьоркнерта отримали від 1,2 мільйона до 1,8 мільйона гривень. При цьому премії жодному з них не нарахували. 

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Якими були зарплати у ПриватБанку у травні. Скриншот: ПриватБанк

Натомість один із членів правління ПриватБанку, як свідчать дані у звіті, за травень заробив 7,3 мільйона гривень премії. Зарплата інших членів правління коливалася від 1,2 мільйона до 1,8 мільйона гривень.

"Розмір винагороди членів наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом
(Кабінетом Міністрів України) шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради", — йдеться у документі.

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У звіті також зазначається, що у травні 2026 року члени наглядової ради ПриватБанку отримали винагороду за виконання їхніх функцій за квітень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку, які все ще користуються картками, термін дії яких добіг кінця ще на початку повномасштабної війни, не можуть знімати готівку та обмінювати валюту онлайн за кордоном. Щоб відновити доступ до цих послуг, їм потрібно замінити свої картки впродовж червня. Перевипустити картку можна онлайн, у відділенні банку або ж замовивши доставку. 

Як повідомляли Новини.LIVE, ПриватБанк оновив тарифи на низку послуг. Клієнти тепер платитимуть більше за СМС-інформування та зняття готівки в інших банкоматах. Відомо, як зросли комісії банку. 

Ще Новини.LIVE писали, що ПриватБанк не визнає криптовалютні операції і блокує клієнтам рахунки. Це відбувається в рамках дії закону про фінансовий моніторинг та заходи із запобігання та протидії легалізації доходів.

ПриватБанк гроші зарплата
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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