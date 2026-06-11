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Главная Финансы "Подводные камни" раннего отдыха: кому не подойдет досрочная пенсия

"Подводные камни" раннего отдыха: кому не подойдет досрочная пенсия

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 06:10
Пенсия до 60 лет: кому она доступна и почему подходит не всем
Пожилая женщина, вывеска Пенсионного фонда Украины. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Часть украинцев может завершить свою трудовую деятельность досрочно, не дожидаясь 60 лет. Такая возможность доступна военным, чернобыльцам, медикам, учителям и работникам вредных производств. Но ранняя пенсия имеет не только плюсы, но и минусы, на которые потом повлиять будет невозможно.

Об условиях досрочной пенсии рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua.

Выйти на пенсию раньше могут:

  • работники вредных и тяжелых производств;
  • военнослужащие и участники боевых действий;
  • лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;
  • педагоги и медики;
  • артисты отдельных творческих профессий;
  • родители детей с инвалидностью;
  • матери-героини и некоторые другие категории граждан.

Для большинства из них это единственный способ отказаться от тяжелых условий труда и сохранить здоровье.

К тому же есть возможность сменить профессиональную деятельность. Получая пенсию, человек может попробовать себя в другой сфере или найти менее изнурительную работу.

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Впрочем, у ранней пенсии есть и обратная сторона. Основной недостаток — сокращение выплат. Размер пенсии напрямую зависит от страхового стажа. Соответственно, в 50 или 55 лет человек успевает накопить значительно меньше отработанных лет, чем в 60. Из-за этого сумма ежемесячных выплат уменьшается примерно на 20%.

Еще одно правило касается трудоустройства. Если человек воспользовался правом выхода на пенсию по выслуге лет, он больше не сможет работать по профессии. Например, учитель не имеет права преподавать даже на неполную ставку — иначе выплату пенсии сразу прекратят.

Итак, оформление досрочной пенсии имеет смысл, если:

  • ваша профессия связана с высокими физическими нагрузками или быстрым профессиональным выгоранием;
  • вы планируете сменить сферу деятельности;
  • у вас есть дополнительные источники дохода, в частности бизнес или сбережения;
  • состояние здоровья не позволяет продолжать работу по специальности.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые пенсионеры могут получить единовременную денежную помощь в размере десяти пенсий. Речь идет о работниках государственных и коммунальных учреждений, которые имеют достаточный страховой стаж и соответствуют установленным критериям.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы имеют право на доплаты к пенсии, но не все из них начисляются автоматически. Преимущественно это возрастные надбавки — после 70, 75 и 80 лет. Зато другие выплаты, например доплата за уход или за содержание родственников, оформляются только после личного обращения.

 

 

 

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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