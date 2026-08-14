Мінімальна зарплата: Гетманцев закликав підвищити рівень до 17 000 грн

Нардеп Данило Гетманцев, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні є необхідність у поетапному підвищенні мінімальної заробітної плати упродовж наступних років, попри воєнний стан. Зокрема, гарантований державою мінімум оплати праці, який нині становить 8 647 грн, повинен за кілька років досягнути рівня 17 000 грн.

Про це розповів очільник Комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Яку пропонують мінімальну зарплату у 2027–2029 роках

Як зазначив Гетманцев, необхідний поступовий перегляд офіційного мінімального рівня оплати праці. Нові показники мають бути затверджені у Бюджетній декларації на 2027–2029 роки.

Йдеться про документ, де містяться орієнтовні фінансові рівні для подальшого розгляду та затвердження урядом під час ухвалення головних кошторисів країни на найближчі роки.

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, зокрема, пропонує у 2027 році встановити показник мінімальної заробітної плати на рівні 11 000 грн. А також:

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у 2028 році — 13 000 грн;

у 2029 році — 17 000 грн.

Гетманцев пояснив, необхідність перегляду мінімальної зарплати, зокрема, тим, що нині в Україні найнижчий рівень з-поміж країн — кандидатів на вступ до Європейського союзу (ЄС).

Порівняльні показники. Джерело: Д. Гетманцев

За відповідних умов громадяни, які повноцінно офіційно працюють весь робочий день, не можуть належно забезпечувати базові потреби.

"Станом на зараз в Україні зафіксований найнижчий показник мінімальної зарплати серед країн-кандидатів до ЄС. Ми опинилися в ситуації, коли людина важко працює цілий день, але її зарплати ледве вистачає на базові потреби. У пропозиціях до Бюджетної декларації на 2027–2029 роки я наполягаю на перегляді мінімальної зарплати", — йдеться у повідомленні.

Які ще пропонують переглянути доходи

Питання осучаснення мінімальної заробітної плати розглядають у контексті державної бюджетної політики на найближчі роки.

З-поміж пріоритетів вказується не тільки зростання мінімальної зарплати, а й перегляд прожиткового мінімуму, та, відповідно, пенсій та різноманітних доходів у вигляді соціальних виплат.

Головною проблемою є той факт, що підвищення стандартів суттєво залежить від військової ситуації в країні, адже найбільша частина бюджету йде на фінансування української армії.

Відповідні рішення повинні враховувати потреби фінансування оборони в умовах повномасштабної війни та, паралельно, підтримку економіки.

Раніше Мінфін затвердив пропозиції до Бюджетної декларації щодо розмірів мінімальної заробітної плати на три подальші роки на такому виваженому рівні:

з 1 січня 2027 року — 9 546 грн;

з 1 січня 2028 року — 10 377 грн;

з 1 січня 2029 року — 11 114 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи очікувати індексації зарплати у вересні 2026 року. Вперше можливість осучаснення виплат працівників бюджетної сфери виникла у червні на суму 139,78 грн. Перегляд сум буде можливий, якщо показник споживчих цін перевищить рівень індексації у 103%.

Ще Новини.LIVE писали, як змінилась оплата праці у центральних органах судової влади. За даними Мінфіну, зокрема, Верховний Суд у лідерах за найбільш істотним зростанням зарплати. За шість місяців року обсяг зріс на майже 140 000 грн. Тепер зарплата становить 446 720 грн (на 45,4% більше). На початку року сума становила 307 310 грн.

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