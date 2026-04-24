Виплати від Німеччини: жителі трьох регіонів можуть отримати до 20 000 євро навесні

Жінка тримає євро в руках.

Навесні жителі трьох регіонів можуть взяти участь у грантовій програмі від Міжнародної організації з міграції (МОМ), яку реалізують за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Пріоритет у виплатах нададуть постраждалим від війни, у кого пошкоджене, зруйноване та переміщене підприємство.

Про це повідомляють із посиланням на інформацію організаторів.

Хто може подати заявку на участь у програмі допомоги

Йдеться про реалізацію проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни", що покликаний надати підтримку економіці України під час війни, допомагаючи малим підприємствам у відновленні робочих місць та виробництва, а також покриття попиту населення на критично необхідні товари.

Взяти участь у програмі можуть підприємці у трьох областях:

Києві та області;

Чернігові та області;

Сумах та області.

Важливо претендентам відповідати одразу кільком критерієм програми:

Є реєстрація не менш ніж за один рік до дати звернення; Підприємство є власністю громадян України; Готовність завдяки гранту надати нові робочі місця.

У пріоритеті на надання грошової допомоги будуть підприємці, які потрапили у такі життєві обставини:

постраждали від війни/мають пошкоджене/зруйноване/переміщене підприємство;

підприємство, очолюване ветеранами, жінками чи молоддю;

підприємство, діяльність якого підтримує вразливі верстви населення;

підприємство у сільській місцевості.

Проте підприємства, які вже раніше отримували гранти у попередніх проєктах МОМ, не зможуть отримати допомогу.

Розмір гранту та як звернутися за оформленням

Для участі у програмі від Міжнародної організації з міграції (МОМ) потрібно заповнити спеціальну форму.

Звернення можна подати тільки один раз на підприємство/особу. Заявки від одного претендента на більш ніж один грант відхилять.

За умовами ініціативи, малі підприємства зможуть отримати максимальну суму гранту до 20 000 євро (у гривневому еквіваленті за курсом ООН).

Грантові кошти можна витратити:

на купівлю обладнання, інструментів, необхідних для виробництва чи переробки та іншої діяльності компанії;

ремонт та облаштування приміщень (зокрема меблів, стелажів);

закупівлю сировини для виробничого процесу (до 50%);

Реєстрація у програмі допомоги триватиме до 15 травня 2026 року.

"Організатори зв'яжуться лише з відібраними претендентами впродовж 3 тижнів після завершення прийому заявок", — йдеться у повідомленні.

