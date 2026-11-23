Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року в одній з прифронтових областей України відкрилась попередня реєстрація на надання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн. Допомогу надають у рамках проєкту LOCAL, що фінансує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.

Про те, які умови надання фіндопомоги, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де можна отримати грошову допомогу від Німеччини

За інформацією організаторів, дія гуманітарного проєкту грошової допомоги постраждалим від війни LOCAL поширюється на Харківську область. Скористатися фінансовою підтримкою можуть громадяни, які проживають у населених пунктах Роганської територіальної громади.

У листопаді 2026 року у проєкті працюють лише з зазначеними населеними пунктами:

Рогань;

Докучаєвське;

Борове;

Лелюки;

Логачівка;

Пономаренки;

Хроли.

Ініціатива покликана покрити базові потреби та скоротити фінансове навантаження на домогосподарства, які проживають у прифронтових районах, незважаючи на ризики.

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Хто саме може отримати фіндопомогу

За умовами проєкту, пройти попередню реєстрацію можуть домогосподарства, у яких проживають люди з інвалідністю. А саме:

Домогосподарства з особою з інвалідністю I групи; Домогосподарства з особою з інвалідністю II групи; Домогосподарства з дитиною з інвалідністю.

Як пройти передреєстрацію на виплати

Для попередньої участі у проєкті допомоги LOCAL необхідно заповнити форму реєстрації.

Після заповнення невеликої анкети слід очікувати на зворотний зв’язок за номером телефону, вказаний у формі.

Організатори зауважили, що подання форми — є лише одним із етапів відбору для участі у проєкті.

"Зверніть увагу: передреєстрація не гарантує отримання грошової допомоги. Надану інформацію перевірять, а рішення ухвалять відповідно до критеріїв проєкту", — йдеться у повідомленні.

Деталі можна уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію (понеділок–п’ятниця, 10:00–18:00): +38 097 074 24 34.

Грошову допомогу за пріоритетами для вразливих осіб, які проживають поблизу лінії фронту, надають у рамках проєкту LOCAL, що фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини і реалізується БО "БФ "Ми -браття, ми — українці" у партнерстві з JERU (спільна ініціатива міжнародних організацій Concern Worldwide та Welthungerhilfe) у рамках консорціуму, куди входять БФ "Янголи спасіння", "Мирне небо Харкова", HelpGroup, "Українська асоціація центрів підтримки бізнесу".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді жителям Глухівської громади Шосткинського району у Сумській області доступна фіндопомога від благодійних фондів. У рамках програми домогосподарства отримають виплати на покриття базових життєвих потреб. Зокрема, гроші витратити на оплату комунальних послуг та інші витрати.

Ще Новини.LIVE писали, що у Херсонській області жителі можуть долучитися до програми допомоги до 30 листопада. Доступні гранти до 77 000 грн від Швейцарії. Заявники мають належати до вразливих категорій населення. У рамках програми вони отримають виплати на власну справу.