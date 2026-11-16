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Головна Фінанси Гроші на дрова: де родинам нададуть нову зимову підтримку

Гроші на дрова: де родинам нададуть нову зимову підтримку

Ua ru
16 листопада 2026 13:00
Виплати на зиму: де і кому з родин нададуть 19 400 грн на тверде паливо Новини.LIVE
Чоловік з готівкою в руках. Фото: Новини.LIVE

У двох регіонах України стартувала нова зимова підтримка вразливих громад, що передбачає надання грошової допомоги на проходження опалювального сезону 2026-2027 років. У рамках нового проєкту домогосподарства зможуть отримати кошти на придбання твердого пічного палива.

Про те, кому стала доступна підтримка у листопаді, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де нададуть нову зимову підтримку вразливих громадян

Як зазначили у благодійному фонді "Щедрик", йдеться про реалізацію проєкту "WiSUP: Зимова підтримка вразливих громад в Україні". Додаткова фінансова підтримка стала доступна у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Проєкт реалізують за координації благодійного фонду "Право на захист" та за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

"Розпочинаємо новий проєкт "WiSUP: Зимова підтримка вразливих громад в Україні". Він допоможе родинам, які опалюють житло твердим паливом, пережити зиму в теплі", — йдеться у повідомленні.

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На які види підтримки можуть розраховувати домогосподарства

За інформацією БФ "Щедрик", вразливі категорії населення, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та ветерани продовжують надалі перебувати у пріоритеті на фінансову підтримку.

У рамках нового проєкту "Зимової підтримки" передбачається надання допомоги родинам, які опалюють житло твердим паливом. Такий підхід покликаний допомогти пережити зиму в теплі.

Передбачається два види допомоги:

  1. Для жителів Миколаївщини та Дніпропетровщини — у вигляді одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 19 400 грн на одне домогосподарство на купівлю твердого палива;
  2. Для мешканців Херсонщини — допомога у вигляді паливних брикетів.

Згідно з умовами проєкту, кошти можна буде витратити виключно на тверде паливо для опалення оселі: 

  • дрова;
  • брикети; 
  • пелети; 
  • вугілля. 

Оплачувати коштами грошової допомоги природний газ, електроенергію та інші житлово-комунальні послуги не можна.

Хто і як зможе оформити допомогу

Як уточнили благодійники, фіндопомога та брикети надаватиметься в окремих громадах. Про відкриття форми для попередньої реєстрації організатори повідомлять пізніше. Необхідно слідкувати за оновленнями БФ "Щедрик" у соцмережах.

Проте заповнення анкети ще не гарантуватиме отримання допомоги, адже звертатимуть увагу на відповідність вимогам проєкту.

Гуманітарна допомога в межах проєкту "WiSUP: Зимова підтримка вразливих громад в Україні" надаватиметься безкоштовно. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді у Дніпропетровській області доступна програма допомоги від ЮНІСЕФ. Ініціатива спрямована на захист прав та інтересів дітей. У рамках програми Дитячий фонд ООН надасть родинам гуманітарну допомогу, а також передбачені інші види фінпідтримки, зокрема у розмірі 19 400 грн через ПФУ на зиму. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Івано-Франківській області внутрішні переселенці та біженці можуть отримати грошову допомогу UN Refugee Agency в Україні. Кошти доступні людям похилого віку, особам з групою інвалідністю та хронічними хворобами. Родинам нададуть по 10 800 грн або 12 300 грн.  

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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