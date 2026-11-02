Генератор біля будівлі. Фото: Новини.LIVE

Восени та взимку українці частіше використовують генератори, щоб мати електроенергію під час відключень. Однак встановлювати таке обладнання можна не в будь-якому місці. Порушення правил пожежної безпеки та благоустрою може призвести до адміністративного штрафу. У деяких випадках власникам доведеться заплатити до 3 400 гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

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Де заборонено встановлювати генератор

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, використовувати електрогенеруюче обладнання всередині житлових, виробничих і громадських будівель та споруд не дозволяється. Заборона поширюється також на дахи, балкони, прибудови, складські приміщення та шляхи до евакуаційних виходів.

Тобто встановити бензиновий або дизельний генератор на балконі квартири чи у спільному під'їзді не можна. Обладнання має працювати на відкритому повітрі з дотриманням протипожежних відстаней до сусідніх об'єктів.

Зокрема, відстань залежить від потужності генератора та матеріалу стіни будівлі. Для обладнання потужністю до 1 кВт вона має становити щонайменше 1 метр до суцільної стіни з негорючих матеріалів та 4 метри до інших стін. Для генераторів потужністю від 1,01 до 3 кВт — відповідно 1 і 6 метрів, від 3,01 до 6 кВт — 4 і 8 метрів.

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Якщо потужність становить від 6,01 до 10 кВт, відстань має бути не меншою за 6 метрів до суцільної негорючої стіни та 10 метрів до інших стін. Для обладнання потужністю від 10,01 до 20 кВт ці показники становлять 10 і 12 метрів відповідно.

Тому перед встановленням генератора важливо перевірити його потужність, характеристики місця розміщення та вимоги виробника.

Які штрафи загрожують власникам генераторів

За порушення вимог пожежної та техногенної безпеки стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф для громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 1 700 до 3 400 грн.

Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців санкція становить від 3 400 до 5 100 грн.

Окремо відповідальність може наставати за порушення правил благоустрою населених пунктів. За статтею 152 КУпАП громадянам загрожує штраф від 340 до 1 360 грн, а посадовим особам і підприємцям — від 850 до 1 700 грн.

Водночас штраф не накладають автоматично лише через наявність генератора біля будинку. Має бути встановлене конкретне порушення відповідних вимог, а відповідальність застосовується в передбаченому законом порядку.

Яких правил потрібно дотримуватися під час роботи генератора

Правила пожежної безпеки також визначають умови одночасного використання кількох генераторів. Зокрема, загальний об'єм паливних баків або балонів обладнання в одній групі не повинен перевищувати 100 літрів.

Відстань між генераторами має відповідати інструкції виробника, але становити не менше 1 метра. В одній групі потрібно використовувати обладнання з однаковим типом пального. Під час заправки одного генератора сусідні пристрої в групі мають бути вимкнені.

Крім того, перед початком роботи користувач повинен подбати про наявність поруч первинних засобів пожежогасіння. Якщо під час заправки пальне пролилося, необхідно мати засоби для збирання просоченого ним піску.

Не можна продовжувати експлуатацію генератора, якщо пошкоджена ізоляція проводів, є конструктивні несправності або підтікає пальне. Таке обладнання потрібно вимкнути до усунення несправностей.

Чи можуть оштрафувати за шум від генератора

Робота генератора може створювати незручності для сусідів, однак сам шум не означає автоматичного накладення штрафу. Міністерство охорони здоров'я пояснювало, що під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій норми щодо допустимого рівня шуму не застосовуються. Це стосується також обладнання, яке забезпечує життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

Тому використання генератора для забезпечення будинку електроенергією під час аварійних відключень не можна автоматично вважати порушенням санітарних норм шуму.

Водночас стаття 182 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил дотримання тиші. Для громадян це попередження або штраф від 85 до 255 грн, а за повторне порушення протягом року — від 255 до 510 грн. Застосування санкції залежить від конкретних обставин і наявності складу правопорушення.

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