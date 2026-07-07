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Главная Финансы Газсети просят иметь важный прибор: цена стартует с 1 335 грн

Газсети просят иметь важный прибор: цена стартует с 1 335 грн

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 08:50
В Газсети призвали установить важный прибор: цены стартуют от 1 335 грн
Газовая плита, расчеты, счета. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины", являющемся национальным оператором, входящим в состав "Группы Нафтогаз", призвали украинские домохозяйства обратить внимание на широкий спектр устройств, которые обеспечат контроль за качеством воздуха и помогут отслеживать утечки газа. Такие устройства актуальны, ведь во время обследования квартир специалисты продолжают выявлять нарушения правил технической эксплуатации систем газоснабжения, что может привести к трагическим последствиям.

Об этом сообщает Киевский филиал "Газсети", передают Новини.LIVE.

Необходимость повышения безопасности жилья потребителями газа

По информации филиала, с начала 2026 года только в Киевской области специалисты зафиксировали 57 случаев подозрений на отравление угарным газом, четыре из которых — с трагическими последствиями.

В ходе обследования квартир газовики выявляют нарушения правил технической эксплуатации систем газоснабжения. Неисправными могут быть отопительный котел, дымовой и вентиляционный каналы, из-за чего продукты сгорания могут попадать в квартиру.

Также в помещениях обнаруживаются установленные принудительные вытяжки, которые во время работы дымоходного котла могут нарушать естественную тягу. Часто в таких ситуациях с трагическими последствиями фиксируется отсутствие предусмотренного проектом сигнализатора загазованности, а потому в таких ситуациях существует очевидная угроза отравления угарным газом.

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В Газсети напоминают, что угарный газ невозможно увидеть или почувствовать по запаху, он действует незаметно и может убить за считанные минуты. Чтобы защитить себя и своих близких, следует:

  1. Соблюдать правила безопасного пользования газом;
  2. Регулярно проверять исправность газовых приборов;
  3. Своевременно проводить техническое обслуживание;
  4. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов;
  5. Проверять исправность сигнализатора загазованности.

Что нужно знать о сигнализаторах загазованности

Ранее Нафтогаз рекомендовал позаботиться об установке таких устройств в квартирах и домах с газовыми приборами для раннего обнаружения утечек природного, бытового (метан, пропан-бутан) или угарного газа (CO). Согласно государственным строительным нормам, их использование является обязательным, если газовое оборудование отводит продукты сгорания в дымоход.

Газовый сигнализатор осуществляет анализ воздуха и в случае появления угрозы в виде превышения безопасной концентрации защищает жильцов от отравления и взрывов, может издавать громкий звуковой и световой сигнал.

По ценам соответствующие приборы могут существенно различаться. В частности, среди бюджетных вариантов — газовый сигнализатор MAXI GROUP MAXI/C 220В стоимостью 1 335 грн. Он способен обнаруживать метан (СН4), пропан-бутан (смесь C3H8 и C4H10), угарный газ (СО). Номинальный порог срабатывания — 1 % (метан), 0,4 % (пропан-бутан), 0,005 % (угарный газ).

Также среди доступных вариантов — газовые сигнализаторы "Страж" S50ВК за 1 766 грн. Согласно характеристикам, порог срабатывания для метана (СН4) — 0,5% (10% НКПР), угарного газа (СО) — 0,005% (50 ppm).

Более дорогие приборы, в частности газовые сигнализаторы "Страж" 2S50A4Q за 4 169 грн, обладают более широким функционалом. Предусмотрен перекидной "сухой" контакт реле, который можно использовать для: передачи сигнала срабатывания на пульт сигнализации, управления нормально закрытым электромагнитным клапаном, светозвуковым устройством и вытяжкой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что у газоснабжающей компании изменились реквизиты для оплаты. В связи с этим Нафтогаз призвал клиентов при расчетах проверять правильность данных. В частности, речь идет о ситуациях, когда ввод цифр происходит вручную или по сохраненному шаблону. Во избежание проблем необходимо отправлять средства на новые реквизиты.

Также Новини.LIVE сообщали, кто, согласно закону, должен устанавливать и оплачивать проведение поверки счетчиков газа. В частности, потребители, не имеющие таких приборов, могут самостоятельно инициировать такую процедуру. Если прибор установят в порядке очереди операторы газораспределительных систем, то граждане платить за соответствующую услугу не должны.

коммунальные услуги Нафтогаз газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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