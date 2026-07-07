У Газмережі закликали встановити важливий прилад: ціни стартують від 1 335 грн

Газова плита, розрахунки, платіжки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що є національним оператором, який входить до складу "Групи Нафтогаз", закликали українські домогосподарства звернути увагу на широкий спектр пристроїв, що гарантуватимуть контроль за якістю повітря та допоможуть відстежувати витоки газу. Такі пристрої актуальні, адже під час обстеження квартир фахівці продовжують виявляти порушення правил технічної експлуатації систем газопостачання, що може призвести до трагічних наслідків.

Про це інформує Київська філія "Газмережі", передають Новини.LIVE.

Потреба у посиленні безпеки осель споживачами газу

За інформацією філії, від початку 2026 року лише у Київській області фахівці зафіксували 57 випадків підозр на отруєння чадним газом, чотири з яких — із трагічними наслідками.

Під час обстеження квартир газовики виявляють порушення правил технічної експлуатації систем газопостачання. Несправними можуть бути опалювальний котел, димовий та вентиляційний канали, через що продукти згоряння можуть потрапляти у квартиру.

Також виявляють у приміщенні встановлені примусові витяжки, які під час роботи димохідного котла можуть порушувати природну тягу. Часто під час таких ситуацій з трагічними наслідками фіксують відсутність передбаченого проєктом сигналізатора загазованості, а тому в таких ситуаціях є очевидною загроза отруєння чадним газом.

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У Газмережі нагадують, що чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах, діє непомітно і може вбити за лічені хвилини. Для того, щоб захистити себе та рідних, варто:

Дотримуватися правил безпечного користування газом; Регулярно перевіряти справність газових пристроїв; Вчасно проходити технічне обслуговування; Стежити за станом димових і вентиляційних каналів; Перевіряти справність сигналізатора загазованості.

Що треба знати про сигналізатори загазованості

Раніше Нафтогаз рекомендував подбати про пристрої у квартирах та будинках з газовими приладами для раннього виявлення витоків природного, побутового (метан, пропан-бутан) чи чадного газу (CO). Згідно з державними будівельними нормами, їх використання є обов'язковим, якщо газове обладнання відводить продукти згоряння в димохід.

Газовий сигналізатор займається здійсненням аналізу повітря та в разі появи загрози у вигляді перевищення безпечної концентрації захищає мешканців від отруєння та вибухів, може видавати гучний звуковий і світловий сигнал.

За цінами відповідні прилади можуть суттєво відрізнятися. Зокрема, серед бюджетних варіантів — Сигналізатор газу MAXI GROUP MAXI/C 220В, вартістю 1 335 грн. Він здатен виявляти метан (СН4), пропан-бутан (суміш C3H8 і C4H10), чадний газ (СО). Номінальний поріг спрацювання — 1% (метан), 0,4% (пропан-бутан), 0,005% (чадний газ).

Також з-поміж доступних варіантів — Сигналізатори газу Страж S50ВК за 1 766 грн. Згідно з характеристиками, поріг спрацювання щодо метану (СН4) — 0,5% (10% НКПР), чадного газу (СО) — 0,005% (50 ppm).

Більш дорогі прилади, зокрема Сигналізатори газу Страж 2S50A4Q за 4 169 грн, наділені ширшим функціоналом. Передбачений перекидний "сухий" контакт реле, який можна використовувати для: передачі сигналу спрацьовування на пульт сигналізації, управління нормально закритим електромагнітним клапаном, світлозвуковим пристроєм та витяжкою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у газопостачальній компанії змінились реквізити для оплати. Через це Нафтогаз закликав клієнтів під час розрахунку перевіряти коректність даних. Зокрема, йдеться про ситуації, коли введення цифр відбувається вручну чи за збереженим шаблоном. Для уникнення проблем необхідно відправляти кошти на нові реквізити.

Ще Новини.LIVE повідомляли, хто, за законом, має встановлювати та платити за здійснення повірки лічильників газу. Зокрема, споживачі, які не мають таких приладів, можуть самостійно ініціювати таку процедуру. Якщо прилад встановлять у порядку черги Оператори газорозподільних систем, то громадяни платити за відповідну послугу не повинні.