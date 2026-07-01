Поверка газового счетчика: когда требуется замена и кто должен платить

Газовый счетчик, счета за газ. Фото: Нафтогаз, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине расчет за природный газ без переплат может производиться исключительно на основе фактически потребленного объема, определяемого по данным счетчиков. Для того чтобы взаимодействие с "Нафтогазом Украины" происходило корректно на основе индивидуального потребления, граждане должны проводить регулярную поверку приборов учета.

Об этом сообщют Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из филиалов Газсети.

Кто должен устанавливать и оплачивать прибор учета газа

Согласно действующему законодательству, операторы газораспределительных систем (ГРС) обязаны обеспечивать счетчиками граждан, у которых их нет. Также они должны проводить регулярные поверки, а при необходимости — ремонтировать или заменять приборы. Такие действия не должны зависеть от права собственности на приборы.

В частности, для потребителей, у которых нет счетчиков и которые не хотят ждать своей очереди на установку, предусмотрена возможность самостоятельно инициировать соответствующую процедуру.

Они могут выбрать наиболее оптимальный вариант прибора учета. Как правило, счетчики бывают разных типов и типоразмеров. В основном домохозяйства используют мембранные приборы объемного типа: типоразмеры от G1,6 (с максимальным расходом газа — до 2,5 куб. м/ч) до G4 (с предельным расходом газа — до 6 куб. м/ч). Такие приборы измеряют объем газа напрямую, а не путем определения скорости его движения или других параметров, как это делают скоростные счетчики (ультразвуковые/турбинные).

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Если человек установил прибор по инициативе оператора газораспределительных систем, то платить за услугу не должен. В таком случае достаточно лишь подписать акт о его установке, а также акт приема-передачи прибора на хранение.

Если гражданин не захотел ждать очереди и сам инициировал процедуру, то она будет проведена за счет заказчика.

Когда требуется осуществление поверки счетчика

Согласно действующим нормам, достоверность измерения объема природного газа может гарантировать периодическая поверка счетчика. Такую процедуру необходимо проводить на протяжении всего срока использования устройства. В частности, бытовые мембранные счетчики требуют поверки один раз в восемь лет.

При этом для потребителей все соответствующие работы будут полностью бесплатными: от демонтажа до установки поверенного прибора.

В случае, если специалисты признают прибор учета газа непригодным по результатам поверки, оператор ГРМ должен будет за свой счет отремонтировать его или предоставить новый.

Если будут выявлены нарушения со стороны потребителя, то на него должен быть составлен соответствующий акт.

Кроме того, если срок проведения поверки истек, а газовый счетчик не прошел поверку по вине потребителя, начисление за использованный газ будет производиться по предельным нормам потребления. В таком случае объем не будет соответствовать фактическому потреблению газа, а значит, человек переплатит.

Кроме того, предусмотрены внеочередные поверки счетчиков. Если по их результатам не подтвердится факт неисправности в соответствии с нормативными документами по метрологии, то все расходы также лягут на инициатора.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Нафтогаза имеют право самостоятельно инициировать проверку качества газа. Для этого предусмотрена специальная процедура обращения. В случае, если проверка подтвердит несоответствие показателей нормам, то потребитель получит компенсацию, а если нет, то придется самому компенсировать расходы газовикам.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе напомнили, что именно газовая плита является одним из самых опасных объектов в доме. Использование газа всегда сопряжено с рисками для безопасности. Поэтому гражданам рекомендуют установить устройство, способное защитить от негативных последствий. Речь идет о сигнализаторе природного газа для мониторинга утечек.