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Главная Финансы Реквизиты Нафтогаза для оплаты: что нужно знать в июле

Реквизиты Нафтогаза для оплаты: что нужно знать в июле

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 08:50
Реквизиты для оплаты в Нафтогазе: как проверить правильность данных
Газовая плита, расчеты, счета. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" призвали клиентов при оплате газа в приложении своего банка проверять правильность данных. Речь идет о ситуациях, когда ввод данных осуществляется вручную или по сохраненному шаблону, поскольку в компании ранее изменились реквизиты для оплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию официального сайта Нафтогаза.

Что нужно знать о реквизитах Нафтогаза для оплаты 

Как отмечается на портале, поскольку компания перешла на новые реквизиты, граждане должны тщательно следить за тем, чтобы средства для оплаты газа поступали на новые счета.

Большинство банков обновили данные автоматически, однако особого внимания требуют ситуации, когда реквизиты необходимо вводить вручную или когда оплата осуществляется по ранее созданным шаблонам.

Как пояснили в компании, в случае ошибочной оплаты газа по старым реквизитам она все равно будет учтена, однако в дальнейшем во избежание проблем необходимо отправлять средства на новые реквизиты.

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"Если вы оплачиваете газ в приложении своего банка (вводите реквизиты вручную или используете сохраненный шаблон), перед оплатой проверьте правильность данных. Если вы уже произвели оплату по старым реквизитам, волноваться не нужно — средства будут зачислены. В то же время просим осуществлять последующие платежи уже на новый счет", — говорится в сообщении.

Как проверить правильность реквизитов для оплаты газа

По информации Нафтогаза, проверить правильность реквизитов можно на официальном сайте газоснабжающей компании в разделах "Новости" и "Официальная информация". Также в бумажных квитанциях должны быть указаны уже измененные, а не старые реквизиты. 

Актуальные реквизиты доступны в приложении "Куб" и других цифровых сервисах ГК "Нафтогаз Украины":

  • в личном кабинете;
  • в чат-боте GASUA.

При оплате счетов газоснабжающей компании в назначении платежа необходимо указать новые реквизиты и произвести оплату по следующим реквизитам:

  • ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
  • ЕГРПОУ 40121452;
  • Р/с UA723204780000026006000255925;
  • МФО 320478;
  • АБ "Укргазбанк".

Данные о зачислении оплаты можно проверить в личном кабинете на сайте, в чат-боте или в приложении "Куб". 

Правила относительно сроков оплаты за газ не изменились. Чтобы избежать задолженности, начисления пени или прекращения подачи газа, необходимо производить оплату до 25 числа каждого месяца. В частности, существенно упростить этот процесс могут цифровые счета в онлайн-сервисах, которые приходят автоматически раньше, чем бумажные.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто должен устанавливать и оплачивать поверку газового счетчика. В частности, у потребителей, у которых нет этих приборов, есть возможность инициировать такую процедуру. Если устройство было установлено в порядке очереди оператором газораспределительных систем, то гражданин не должен платить за такую услугу.  

Еще Новини.LIVE рассказывали, что клиенты Нафтогаза имеют право обратиться в компанию с просьбой провести проверку качества газа. Для таких ситуаций предусмотрена специальная процедура обращения. Если по результатам проверки подтвердится несоответствие данных нормам, то потребителю должны выплатить компенсацию, а если нет, то клиент должен покрыть расходы. 

Нафтогаз деньги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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