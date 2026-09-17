Газовый паспорт потребителя: что нужно знать об ЕІС-коде и как его найти

Газ, деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящем в состав "Группы Нафтогаз", сообщили, что в сентябре 2026 года некоторым гражданам может понадобиться ЕІС-код, содержащий важную информацию. Там уточнили, для чего он нужен и как его можно получить.

Об этом сообщает Днепровский филиал "Газсети", передают Новини.LIVE.

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Когда от потребителей газа могут потребовать ЕІС-код

По информации Газсети, персональный код идентификации потребителя как субъекта газового рынка или точки коммерческого учета, предоставляемый операторам газораспределительной системы, сокращенно называют ЕІС-кодом.

Он представляет собой личный газовый паспорт, позволяющий оперативно и удобно взаимодействовать с представителями Газсети.

В то же время в компании отметили, что не все знают, как и где его найти.

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"Нужен EIC-код, но не знаете, как его найти? Отвечаем! EIC-код — "личный газовый номер", EIC-код вам обязательно понадобится для идентификации и получения личного счета в системе нового поставщика", — сообщают в филиале.

Там отметили, что речь идет об уникальном 16-значном идентификаторе, который присваивается каждой точке потребления газа на территории страны. Именно он содержит важные данные о регионе и поставщике топлива для конкретного домохозяйства.

Без знания ЕІС-кода будет невозможно решить ряд вопросов. Его наличие необходимо:

Для идентификации — с его помощью Газсети смогут сразу определить потребителя газа; Для ведения учета потребления — код используется для учета объема потребленного ресурса/формирования счетов; Для взаимодействия с газораспределительной компанией — если гражданин обратился в центр обслуживания с целью решения ряда вопросов, связанных с газом (при смене поставщика природного газа или регистрации в онлайн-сервисах).

Как клиентам Газсети можно получить ЕІС-код

Получить информацию о своем личном газовом паспорте граждане могут, выполнив несколько шагов удалЕнно. Для этого необходимо:

зайти в личный кабинет на сайте Газсети;

выбрать раздел "Мои данные";

записать 16-значный идентификатор.

Также ЕІС-код можно посмотреть в счетах за газ. Он указан в верхней части документа.

Кроме того, уточнить номер можно в контакт-центре Газсети, указав свой адрес и имя.

Существует возможность узнать код в сервисе "Куб" на сайте. Для этого после входа в приложение необходимо перейти в меню "Профиль" и нажать на свой адрес.

Также важно никогда не передавать ЕІС-код посторонним лицам, чтобы избежать мошенничества.

Клиентам рекомендуется:

хранить ЕІС-код в надежном месте.

проверять его правильность при обращении в Газсети.

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