Газовий паспорт споживача: що треба знати про ЕІС-код та як його знайти

Газ, гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до складу "Групи Нафтогаз", розповіли, що у вересні 2026 року декому з громадян може знадобитися ЕІС-код з важливою інформацією. Там уточнили, для чого його потрібно знати та яким чином можна отримати.

Про це інформує Дніпровська філія "Газмережі", передають Новини.LIVE.

Реклама

Коли від споживачів газу можуть вимагати ЕІС-код

За інформацією Газмережі, персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку газу або точки комерційного обліку, що надають Операторам газорозподільної системи, коротко називають ЕІС-код.

Він є особистим газовим паспортом, що дозволяє оперативно та зручно взаємодіяти із представниками "Газмережі".

Водночас, у компанії зауважили, що не всі знають, яким чином і де його шукати.

Читайте також:

"Потрібен EIC-код, але не знаєте як його знайти? Відповідаємо! ЕІС-код — "персональний газовий номер", ЕІС-код вам обов’язково знадобиться для ідентифікації та отримання особового рахунку в системі нового постачальника", — повідомляють у філії.

Там зазначили, що йдеться про унікальний 16-значний ідентифікатор, що присвоюється кожній точці споживання газу на території країни. Саме він містить важливі дані про регіон та постачальника палива для конкретного домогосподарства.

Без знання ЕІС-коду буде неможливо вирішити низку питань. Його наявність необхідна:

Для здійснення ідентифікації — за його допомогою Газмережі зможуть одразу встановити споживача газу; Для ведення обліку споживання — код використовується для обліку обсягу спожитого ресурсу/формування рахунків; Для здійснення взаємодії з газорозподільною компанією — якщо громадянин звернувся до центру обслуговування з метою вирішення низки питань газових питань (у разі зміни постачальника природного газу чи реєстрації в онлайн сервісах).

Як клієнтам Газмережі можна отримати ЕІС-код

Отримати інформацію щодо свого особистого газового паспорта громадяни можуть, зробивши дистанційно кілька кроків. Для цього необхідно:

на сайті Газмережі зайти в особистий кабінет;

обрати розділ "Мої дані";

записати 16-значний ідентифікатор.

Також ЕІС-код можна переглянути в рахунках за газ. Його вказують у верхній частині документа.

Окрім того, уточнити номер можна у контакт-центрі Газмережі, вказавши свою адресу та ім'я.

Доступна можливість дізнатись код у сервісі "Куб" на сайті. Для цього після входу до застосунку необхідно перейти у меню "Профіль" та натиснути на свою адресу.

Також важливо ніколи не передавати ЕІС-код стороннім особам, щоб уникнути шахрайства.

Клієнтам рекомендують:

зберігати ЕІС-код в безпечному місці.

перевіряти правильність під час звернення до Газмережі.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у Нафтогазі пояснили, як визначають суму до оплати за газ. Для цього застосовується спеціальна формула. Там пояснили, що іноді вона може не діяти. Це може статися лише у тому випадку, коли клієнти не передадуть показання до 5 числа щомісяця.

Ще Новини.LIVE писали про те, які загрожують проблеми через борги перед Нафтогазом. Деякі клієнти розповіли про довготривалу процедуру відновлення газопостачання після відключення. За правилами, потрібно не лише погасити суму боргу, зачекати місяць дозволу на відновлення, а й заплатити за перепідключення.