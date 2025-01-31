Отопительный сезон 2025 — действительно ли существует дефицит газа

Женщина возле батареи. Фото: УНИАН

В Украине не планируют вводить графики отключений газа. Информация о дефиците топлива, которая распространяется в социальных сетях, является ложной.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

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Дефицит газа и срыв отопительного сезона — что известно

Как объяснили в компании, в сообщениях говорилось о том, что в подземных хранилищах осталось критически мало запасов "голубого топлива", — 10% от общего объема, что грозит срывом отопительного сезона. Также сообщалось о срочной потребности в закупке дополнительных объемов газа по цене 550-600 долларов за тысячу кубометров, что якобы приведет к значительным убыткам.

В "Нафтогазе" решили опровергнуть распространяемые фейки, подчеркнув, что никаких заявлений о возможных отключениях или дефиците газа компания не делала.

"Запасов газа достаточно, отопительному сезону ничего не грозит. Мошенники также распространяют фейковые сайты — не переходите по подозрительным ссылкам", — предупредили в компании.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько с 1 февраля будут платить за газ бытовые потребители в Украине. Некоторым гражданам удастся не переплачивать за распределение.

Также в "Нафтогазе" объяснили, в чем заключается разница между газоснабжающей компанией и Оператором газораспределительных сетей. Получить эту информацию хотели клиенты компании.