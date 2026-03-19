Головна Фінанси Газ в Європі подорожчав до 60 євро через удари Ірану по Катару

Газ в Європі подорожчав до 60 євро через удари Ірану по Катару

Дата публікації: 19 березня 2026 17:35
Газ в Європі подорожчав до 60 євро через удари Ірану по Катару
Газова труба і манометр на ній. Фото: УНІАН

На європейському газовому ринку 19 березня 2026 року вартість "блакитного палива" сягнула позначки у 67,35 євро за мегават-годину. Ціна на природний газ зростає на тлі збройного конфлікту в Ірані. З моменту початку війни газ для європейців подорожчав удвічі. 

Про це пише агентство Вloomberg, передає Новини.LIVE.

Чому в Європі дорожчає газ 

Одна із причин різкого здорожчання газу, як зазначається у статті — іранські атаки по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі. На місці ракетних ударів вирують масштабні пожежі, а компанія QatarEnergy заявляє, що об’єкти, завдяки яким забезпечується 20% світового експорту скрапленого природного газу (СПГ), серйозно пошкоджені. 

Журналісти пишуть, що на відновлення інфраструктури може піти багато часу — від кількох місяців до кількох років. Тож на європейському ринку може виникнути дефіцит газу, адже країни ЄС конкурують з азійськими покупцями за вільні обсяги палива.

"Ситуація для Європи ускладнюється тим, що після завершення опалювального сезону рівень запасів у підземних сховищах знизився. Для їх заповнення влітку знадобиться імпорт додаткових партій СПГ в умовах обмеженої пропозиції", — йдеться у статті. 

Скільки коштує газ в Україні 

Нагадаємо, із загостренням конфлікту на Близькому Сході ціни на газ в Україні піднялися до максимуму більш ніж за 6 місяців. Так, 4 березня 2026 року ціна на газ сягнула рівня 27 800 гривень за тисячу кубометрів (з урахуванням ПДВ). Тобто:

  • 43,2 євро за мегават-годину;
  • близько 536 доларів за тис. кубометрів (без ПДВ) у доларовому еквіваленті.

При цьому попит на газ в Україні у березні залишається високим.

Раніше ми розповідали, якими є тарифи на газ для українців з 1 березня. Зараз споживачі мають оплачувати 2 платіжки. Також писали, що буде далі з тарифами на основні комунальні послуги. Особливо хвилюючим для українців є питання цін на електроенергію. 

Часті питання

Скільки для українців коштує 1 куб газу Нафтогаз?

У споживачів у 2026 році є право змінювати одного постачальника газу на іншог. Втім, близько 12,5 млн домогосподарств є клієнтами "Нафтогаз України. Компанія пропонує населенню тариф "Фіксований" — це 7,96 грн за один кубометр газу. Ціна не змінюватиметься принаймні до квітня 2026 року. 

Коли подорожчає газ для українців?

Тарифи на газ зростуть, ймовірно, після закінчення повномасштабної війни з Росією. Однак тарифи підвищуватимуть поступово, оскільки населення не зможе платити за ринковими цінами, зважаючи на низький фінансовий стан після війни. При цьому на ринку газу в Україні ще планують запровадити принципи європейського ринку. 

ціни на газ Європейський союз Іран газ Катар Близький Схід
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

