Тарифы на газ и свет в Украине — когда и почему подорожает коммуналка

В Украине до конца полномасштабной войны не планируют пересматривать тарифы на газ и электроэнергию для населения. Работа над установлением новых цен может начаться после завершения боевых действий.

Об этом заявил в эфире канала Киев 24 эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передает Новини.LIVE.

Тарифы на газ и свет после войны

По словам Геннадия Рябцева, пока профильные министерства вообще не занимаются созданием проектов постановлений об изменениях цен или тарифов для домохозяйств как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа.

"Теперь такие вещи, которые касаются не очень популярных решений, должны быть тщательно проработанными, чтобы ни у кого, например, ни у какой-то политической силы не возникло желание обжаловать это решение", — рассказал эксперт.

При этом он отметил, что Кабмин Украины и Международный валютный фонд (МВФ) подписали меморандум и утвердили условие, что все изменения, которые могут касаться цен и тарифов на электричество и природный газ как товар, а также на их передачу и распределение, будут рассматриваться в рамках "дорожной карты". Разработать ее планируют уже после войны.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2026 года бытовые потребители платят за 1 кВт-ч электроэнергии по 4,32 гривны. По решению правительства, такая цена будет оставаться актуальной до 30 апреля.

Что касается тарифов на газ, то значительная часть населения является клиентами компании Нафтогаз. Для них 1 кубометр газа стоит 7,96 гривен. Цена установлена в рамках тарифного плана "Фиксированный", который будет оставаться в силе как минимум до 30 апреля 2026 года.

