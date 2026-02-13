Видео
Главная Финансы Украинцам готовят новые тарифы на газ и свет — когда изменятся цены

Украинцам готовят новые тарифы на газ и свет — когда изменятся цены

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:35
Тарифы на газ и свет в Украине — когда и почему подорожает коммуналка
Деньги и квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине до конца полномасштабной войны не планируют пересматривать тарифы на газ и электроэнергию для населения. Работа над установлением новых цен может начаться после завершения боевых действий.

Об этом заявил в эфире канала Киев 24 эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Тарифы на газ и свет после войны

По словам Геннадия Рябцева, пока профильные министерства вообще не занимаются созданием проектов постановлений об изменениях цен или тарифов для домохозяйств как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа.

"Теперь такие вещи, которые касаются не очень популярных решений, должны быть тщательно проработанными, чтобы ни у кого, например, ни у какой-то политической силы не возникло желание обжаловать это решение", — рассказал эксперт.

При этом он отметил, что Кабмин Украины и Международный валютный фонд (МВФ) подписали меморандум и утвердили условие, что все изменения, которые могут касаться цен и тарифов на электричество и природный газ как товар, а также на их передачу и распределение, будут рассматриваться в рамках "дорожной карты". Разработать ее планируют уже после войны.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2026 года бытовые потребители платят за 1 кВт-ч электроэнергии по 4,32 гривны. По решению правительства, такая цена будет оставаться актуальной до 30 апреля.

Что касается тарифов на газ, то значительная часть населения является клиентами компании Нафтогаз. Для них 1 кубометр газа стоит 7,96 гривен. Цена установлена в рамках тарифного плана "Фиксированный", который будет оставаться в силе как минимум до 30 апреля 2026 года.

Ранее мы писали, что для украинцев сократили графики отключений света. Это стало возможным после того, как энергосистема получила 1 ГВт дополнительной мощности. Еще писали о льготах на оплату электроэнергии. Известно, кто может их получить.

тарифы цены на газ коммунальные услуги электроэнергия свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
