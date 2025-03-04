Пенсии в Украине — кому гарантируют выплату в минимум 8,8 тыс. грн

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В марте 2025 года одна из категорий граждан получит гарантированные законом пенсии в размере 8,8 тыс. грн. Речь идет о фиксированных выплатах лицам с инвалидностью первой группы, возникшей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Это предусмотрено Законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

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Согласно нормам законодательства, пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за аварии на Чернобыльской АЭС назначают по желанию гражданина из доходов, полученных за работу в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы.

В частности, супругам (мужьям), потерявшим кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, отнесенных к категории один, пенсию назначают независимо от причинной связи смерти.

Относительно размеров пенсий для разных групп инвалидности:

для первой группы предоставляется пенсия в размере 100% от средней зарплаты;

для второй группы предусмотрена пенсия в 80% средней зарплаты;

для третьей группы — 60% от средней зарплаты.

Важно то, что для пенсий по инвалидности, возникшей от увечья или болезни вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, установлена минимальная планка. Для таких лиц государство гарантирует предоставление фиксированных размеров выплат, которые время от времени пересматривают. Так, в 2025 году выплаты таким гражданам не могут быть ниже следующих уровней:

для первой группы инвалидности — 8,84 тыс. грн;

для второй группы инвалидности — 7,07 тыс. грн;

для третьей группы инвалидности — 5,45 тыс. грн.

Как оформить пенсию по инвалидности

Заявитель может лично подать заявление на получение услуги или через законного представителя. Это можно сделать путем отправки документов по почте или заполнив заявление на портале Пенсионного фонда.

Необходимо предоставить следующие документы для получения услуги:

паспорт гражданина;

справку о регистрации места жительства;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справку о заработной плате за работу в зоне отчуждения;

справку о периоде (периодах) участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

удостоверение пострадавшего вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ранее мы рассказывали, изменится ли размер социальной пенсии в марте 2025 года. Такую выплату назначают гражданам, которые достигли пенсионного возраста, однако размер стажа не дает право выйти на залуженный отдых.

Также сообщалось, что украинцы сами могут подсчитать размер пенсии. Такой подсчет можно осуществить, использовав показатели средней заработной платы за три года и соотношение личного дохода к средней зарплате в стране.